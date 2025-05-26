Урожай забезпечить Місяць: календар городника на червень-2025

Багато українців мають городи та люблять працювати на землі. Для того, щоб збільшити врожай, слід орієнтуватися на Місяць під час планування роботи на ділянці, адже супутник впливає на всі живі організми на нашій планеті, у тому числі на рослини.

ВІДЕО ДНЯ

Посівний календар на червень дасть знати, коли краще сіяти, а коли лише спостерігати за зростанням, пишуть Вікна.

Місячні фази у червні:

- 1−10 червня — Місяць росте;

- 11 червня — Повний Місяць;

- 12−24 червня — Місяць падає;

- 25 червня — Молодий місяць;

- 26−30 червня — знову Місяць росте.

РЕКЛАМА

Загальне правило просте: на Місяць, що росте, добре садити рослини з плодами над землею, на Місяць, що зменшується — коренеплоди і зелень.

Тим, хто прагне отримати чудовий урожай, слід планувати посівні роботи на 3−9 та 12−18 червня. Це дні, коли рослини краще приживаються та формують міцну кореневу систему.

А ось 1, 2, 10, 11, 25−30 червня посадки краще перенести. У ці дні земля відпочиває і не має енергії для зростання. У цей період замість посіву краще займіться іншими корисними справами: прополювання бур'янів; обробкою від шкідників; внесенням добрив; обрізанням старих гілок; розпушуванням ґрунту.

РЕКЛАМА

Що сіяти у червні 2025 року

1. Огірки (другий посів): 4−6, 9−10, 15−16, 19−20.

2. Кабачки, гарбуз: 5−7, 11−12, 18−19.

3. Коренеплоди (морква, буряк, редис, дайкон): 6−7, 12−18, 20−21.

4. Кукурудза: 4−6, 10−12, 19−20.

5. Квасоля, горох: 5−6, 11−12, 18−20.

6. Зелень (шпинат, рукола, кріп): 6−7, 11−13, 19−20.

7. Буряк (повторний посів): 4−6, 10−12, 19−20.

8. Капуста (пізні сорти): 5−7, 11−12, 19−20.

9. Сидерати (гірчиця, овес): 6−7, 12−13, 20−21.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому дуже важливо наприкінці травня займатися підживленням моркви.

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook