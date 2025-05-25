Окупанти застосовують нову тактику наступу: з якими проблемами стикаються ЗСУ

Сили оборони України стикаються з серйозним тиском на кількох фронтах. росія намагається довести їх до виснаження, об'єднавши три бойові елементи в єдину стратегію. Окупанти починають наземні штурми, щоб притиснути війська, потім скидають міни з безпілотників і завдають ударів з артилерії, щоб обмежити пересування перед тим, як планерні бомби націляться на оборонні позиції. Перші ознаки того, що росія розгортає цю тактику на полі бою, з'явилися ще на початку цього року, повідомляє The Telegraph. Втім, за останні два місяці ворожі війська значно активізували її використання вздовж лінії фронту.

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«Вся російська армія використовує стратегію трикутника, — сказав Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співробітництва. — Ми називаємо це стратегією і війною на виснаження».

Попри великі втрати, росія все більше намагається використати свої ключові переваги над Україною — постійне постачання солдатів і здатність швидко виробляти безпілотники та планерні бомби. Ці зусилля виявляються ефективними.

«Це дуже виснажливий спосіб ведення війни, — пояснив Нік Рейнольдс, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI), який вивчає сухопутні війни. - Ці три елементи створюють суперечливі імперативи для українських захисників».

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Методичний підхід починається з наземних штурмів, метою яких є притиснути українські війська, змусити їх зайняти оборонні позиції і позбавити їх можливості маневрувати.

«Використовуючи величезну кількість людей і відправляючи їх на штурми українських позицій, вони намагаються виснажити наших солдатів і наші ресурси, — сказав Кузан. - Інтенсивність боїв у таких місцях, як Покровськ, дуже висока, атаки відбуваються кожні дві години. Це, звичайно, виснажує наших солдатів».

Далі застосовуються безпілотники, які обмежують мобільність українських військ, ведуть розвідку, націлюються на вразливі точки та порушують пересування військ. Третій елемент «потрійного зашморгу» передбачає розгортання рф планерних бомб для ураження ключових наступальних позицій з великих відстаней, що послаблює здатність України підтримувати операції. Ці високоточні боєприпаси великої дальності дозволяють ворогу використовувати свої величезні запаси радянського озброєння для ураження ключових українських позицій.

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«Ось тут і виникає справді складне питання, на яке немає відповіді, — сказав Рейнольдс. — Окопування і всі ці захисні заходи чудово допомагають зменшити втрати від артилерії чи ПТРК, але планерні бомби зруйнують ці укріплення і поховають людей».

Така комбінація змушує українських солдатів обирати між утриманням своїх позицій — з ризиком великих втрат і виснаженням ресурсів — і мобільністю, що підвищує їхню вразливість до ударів безпілотників і поодиноких атак.

Раніше повідомлялося, що агресор випробував свій новий дрон при атаці на Одесу.

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