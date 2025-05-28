Скорпіонам треба бути обережними з обіцянками, а Дівам перестати все контролювати: гороскоп на середу, 28 травня

В останній тиждень весни життя багатьох знаків зодіаку може змінитися. Їм доведеться долати труднощі та боротися за місце під сонцем.

Як використовувати особливі підказки зірок, щоб уникнути зайвих тривог та неприємних ситуацій, розповідає гороскоп на сайті slovofraza.

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Овен

Овнів можуть спробувати залучити до конфлікту — зберігайте холоднокровність. Гарний час, щоб виявити ініціативу в роботі чи особистому житті. Ви можете отримати несподівані новини, пов'язані із фінансами.

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Телець

Тельцям краще не поспішати з рішеннями, особливо у справах, що стосуються кар'єри та грошей. Інтуїція підказуватиме правильний шлях, але треба слухати і розум. Можливі несподівані покупки чи витрати — стежте за балансом.

Близнюки

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Близнюкам товариськість відчинить двері, про які вони й не підозрювали. Відмінний час для переговорів, зустрічей та налагодження нових зв'язків. Можливо, отримайте запрошення, яке змінить ваші плани.

Рак

У Раків можлива напруженість на роботі, але ви впораєтеся, якщо не дозволите емоціям взяти гору. Фінансові питання вирішуються повільно, але вірно.

Лев

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У Львів має бути сприятливий день для сміливих кроків. Головне — не перегинати з натиском. День підходить для публічних виступів, презентацій та зізнань. Можливий несподіваний контакт із людиною з минулого.

Діва

Дівам не варто контролювати все — день вимагатиме гнучкості. Можливі дрібні збої у розкладі, зате несподівані розмови можуть дати важливі ідеї. Прислухайтеся до підказок долі.

Терези

Терези на порозі змін. Відмінний день для аналізу та переосмислення. Ви можете ухвалити важливе рішення, яке вплине на найближчі місяці. У роботі можливі приємні зміни.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно бути обережними з обіцянками — не давайте тих, яких не впевнені, що зможете виконати. День підійде для глибокого аналізу, особистих справ та завершення старих завдань.

Стрілець

Стрільці можуть отримати пропозиції, від яких важко відмовитись. Фінансові перспективи тішать стабільністю. Головне — не розпорошуватися і не втрачати фокус.

Козоріг

Козорогам потрібно делегувати повноваження, не варто все тягнути на собі. На роботі можуть з'явитися нові цілі, які надихнуть. День підійде для планування та фінансових розрахунків.

Водолій

У Водоліїв день експериментів та свіжих ідей. Ймовірні раптові дзвінки, зустрічі, пропозиції. Важливо зберігати баланс між роботою та особистим життям.

Риби

Рибам варто подумати про внутрішню рівновагу — інтуїція підкаже, що робити. Можливі несподівані ситуації, але ви впораєтеся, якщо не піддаватиметеся паніці. Гарний час для медитації, прогулянок на природі та усамітнення.

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