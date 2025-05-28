Наліт дронів на підмосков'я: атаковані технопарк та підприємство з виробництва безпілотників (фото, відео)

Громадяни росії, армія якої постійно б'є ракетами і дронами-камікадзе не тільки по прифронтовим, а й тиловими українським містам, також відчувають на собі наслідки рішень своєї влади. У тому числі й мешканці столичного регіону. У ніч на 28 травня ударні дрони знову «навідалися» до низки російських областей, у тому числі й у Підмосков'я.

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У мо рф заявили про «знищення та перехоплення» 296-ти БпЛА над територіями Московського регіону, Брянської, Білгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей.

Влада Підмосков'я заявляла про знищення 42-х ударних безпілотників. Тим часом паблики розміщують відео, на яких зафіксовані моменти атаки. Основною ціллю стали завод «Кронштадт» — підприємство, яке серійно випускає великорозмірні БПЛА, а також технопарк «Елма» у Зеленограді.

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"Елму" називають одним із ключових центрів з розробки електроніки та мікроелектроніки в рф.

Понад десять вибухів нарахували мешканці міста Дубна, де розташовано «Кронштадт».

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Стверджується, що підприємство атакували "люті" дрони.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що в Зеленограді «серйозних пошкоджень і постраждалих немає».

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Російські паблики пишуть, що тимчасово закривалися аеропорти Володимира, Костроми, Іваново, Ярославля, а також частина аеропортів у Московській області. Затримувалися рейси, зокрема, у московському «Шереметьєво».

Керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко повідомив, що під час атаки Московської області були «доволі гарні влучання», та пояснив, чим є для країни-агресорки підприємства, що стали ціллю для україанських дронів.

«Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ) — один із ключових вузлів оборонного комплексу рф. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль — виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу «Оріон» (росіяни називають його аналогом Байрактару). Ці дрони використовуються росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями. ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

Технопарк «ЕЛМА-Зеленоград» — високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки. Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. «ЕЛМА» — це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу", — зазначив він.

Нагадаємо, що після кількох атак призупинив роботу військовий завод «Енергія» у Липецькій області росії.

Фото — скріншот

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