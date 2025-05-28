Все це у смітник: мережа обурилася порадами дизайнера

Відомий дизайнер Андре Тан, який поділився актуальними новинками літнього гардеробу, дав поради щодо стилю. Андре розказав, які тренди будуть у взутті, та дав поради, з чим краще носити модні вироби. За словами дизайнера, сучасні моделі дуже зручні.

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«Цього літа тренди зручні й дуже стильні!» — написав Тан на своїй сторінці у соціальній мережі.

За словами дизайнера у трендах залишаються мюлі — взуття, з відкритими п’ятами. Андре рекомендує носити його з діловими костюмами та романтичними сукнями.

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Одна з модних моделей — вʼєтнамки, які зазвичай одягають на пляж.

«Шкіряні моделі на пласкій або платформеній підошві — частина міських образів у стилі 90-х, — написав Андре. — Продовжують знаходитись у трендах і балетки».

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«Актуальні моделі — з загостреним носом, на міні підборах, із ремінцями, — додав дизайнер. — Вони поєднується з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами».

Актуальні лофери Тан рекомендує носити із шкарпетками або на босу ногу. А ось ретрокеди — з денімом, шортами або сукнями.

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Підписники дизайнера не були у захваті від його рекомендацій та зауважили, що трендове взуття не завжди зручне.

«Все це взуття в смітник! — написали у коментарях. — Тренди і здорові ноги — по різні дороги! Найтрендовіше — це саме анатомічне взуття, від якого і в голові світліше стає. А потім приходить модниці з кривими пальцями і гематомами!»

«Тренд — це те, в чому вам комфортно! — додали у відповідь. — І те, що вам подобається».

«А де високі підбори? — замислилися у дописі. — Я їх так люблю».

«Щось мені, крім лоферів, нічого не подобається», — зізналися у мережі.

Раніше «ФАКТИ» писали про бум намистин.

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