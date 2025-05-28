Хвороба виявилася сильнішою: помер журналіст та народний депутат Сергій Швець

Минулого місяця в Україні помер народний депутат Володимир Мороз, а сьогодні стало відомо про смерть ще одного народного обранця. Після тривалої боротьби з важкою хворобою пішов з життя народний депутат ІХ-го скликання Сергій Швець. Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

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«Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять», — написав він.

Нагадаємо, що Сергій Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси. Вищу освіту здобув на факультеті гуманітарних і суспільних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Також навчався на факультеті міжнародних економічних відносин у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 1997-му був автором і ведучим окремих рубрик у телепроєктах «Бомба» та «Сніданок з 1+1» на телеканалі «1+1». У період з 1998 по 2000 рік працював спеціальним кореспондентом програми «Вікна» на телеканалі СТБ. З 2000 до 2004 року був спеціальним кореспондентом програм «День сьомий», «Свобода слова» та «Факти» на телеканалі ICTV. З 2004 по 2009-й був ведучим програм «ТСН-Варта» і «Сніданок з 1+1», а також кореспондентом новинного проєкту «ТСН».

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У 2019-му Швець був обраний народним депутатом України IX скликання. У виборах брав участь як безпартійний кандидат від партії «Слуга народу».

Як писали «ФАКТИ», у жовтні 2024 року помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров, якого було обрано до Ради від партії «Голос».

Фото: facebook.com/sluganarodu.shvets.214

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