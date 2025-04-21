Помер нардеп Мороз: що відомо

Стало відомо про смерть народного депутата України Володимира Мороза, який був головою підкомітету з питань електроенергетики Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

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Про це повідомили в Апараті Верховної Ради

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза», — йдеться в офіційному повідомленні парламенту.

Своєю чергою нардеп віл «Голосу» Ярослав Железняк додав, що Мороза було обрано до Ради від 59 округу (Курахове Донецької області), він входив до депутатської групи «Відновлення України».

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«Таким чином його мандат буде залишатися вільним до наступного скликання. В Парламенті залишається 400 людей. Найменша кількість за історію», — додав пан Железняк.

Як відомо, у жовтні 2024 року помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров, якого було обрано до Ради від партії «Голос».

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