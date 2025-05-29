Про посередництво мова не йде: у Ватикані зробили важливе уточнення щодо переговорів між Україною та рф

У Ватикані заявили, що можуть надати майданчик для переговорів між Україною та росією (від чого кремль поки що відмовляється). Втім, додали там, важливіше не місце, а те, щоб вони взагалі відбулись і було досягнуто припинення війни. Про це сказав державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін.

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«Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами», — сказав він.

Очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи нейтральне, захищене місце.

«Але тут не йдеться про посередництво, бо про посередництво повинні попросити сторони, — уточнив кардинал. — Йдеться лише про готовність надати місце. Не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Важливо те, щоб вони нарешті розпочалися».

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