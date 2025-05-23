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Відмова росії від перемовин у Ватикані: ЗМІ пояснили, чому путін боїться їхати в Італію

13:50 23 травня 2025
Папа Римський готовий стати посередником у перемовинах Києва та москви

Лідери США та Європи розглядають Ватикан як можливого посередника у мирних переговорах між росією та Україною. Цю ініціативу підтримав президент Дональд Трамп, заявивши, що Папа Лев XIV висловив зацікавленість у врегулюванні конфлікту.

Однак, як повідомляє Bloomberg, кремль уникає продовження перемовин, тому російські посадовці наразі не планують відвідувати Ватикан.

За даними джерел Bloomberg, москва зосереджена на технічних переговорах у Стамбулі, які вже розпочалися й мають продовжитися саме там. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що домовленостей щодо переговорів у Ватикані поки що немає.

Попри це, європейські лідери обговорюють можливість залучення Святого Престолу як нейтрального посередника, а перспективи переговорів наступного тижня залежать від готовності росії брати в них участь.

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США також ведуть діалог з Україною, прагнучи сприяти організації перемовин. При цьому Вашингтон намагається уникати присутності жорстко налаштованих осіб, зокрема Володимира Мединського, який очолював російську делегацію у Стамбулі.

Політичний консультант Сергій Марков, близький до кремля, заявив, що путін не планує відвідувати Італію — країну НАТО — з міркувань безпеки, а також через те, що росія не вважає Ватикан об'єктивним гравцем у переговорах.

Відомо, що є напруження у відносинах між Римсько-католицькою та російською православною церквами. Патріарх Кирил, відомий прихильник кремля і війни проти України, відкрито виступає проти участі Папи Римського у мирному процесі.

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Крім того, Італія, як учасниця Міжнародного кримінального суду, юридично зобов’язана заарештувати путіна в разі його прибуття, оскільки він перебуває під ордером на арешт за воєнні злочини.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Київ готовий до можливого провалу мирної угоди Трампа.

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