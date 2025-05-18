Папа Римський Лев XIV вступає на престол: світові лідери зібралися у Ватикані

Після смерті Папи Римського Франциска, сьогодні, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані відбулася урочиста інтронізація нового Папи Римського Лева XIV.

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Як повідомляє Радіо Свобода, церемонія зібрала понад 200 політичних лідерів з усього світу, серед яких президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

На месу також прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, британський принц Едвард, королівська сім'я Іспанії, віцепрезидент США Джей Ді Венс із дружиною, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Ізраїлю Ісаак Герцог та інші високопосадовці.

Папа Римський Лев XIV з’явився перед публікою у білому автомобілі, стоячи у відкритому люку та вітаючи присутніх. Під час своєї першої недільної проповіді він закликав до справедливого і міцного миру в Україні, що стало важливим сигналом підтримки для українського народу.

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Церемонія інтронізації включала традиційні обряди, зокрема вручення паліуму та персня рибалки, які символізують пастирську місію понтифіка та його зв’язок зі Святим Петром.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», після смерті Папи Римського Франциска ЗМІ нагадали про таємничу книгу, яка пророкує кінець світу в 2027 році.

Фото Радіо Свобода

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