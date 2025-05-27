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Спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог назвав місце зустрічі Зеленського та путіна
Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що наступний раунд переговорів між Україною та рф може відбутися у Женеві.
Про це він заявив в етері Fox Business.
Келлог також наголосив, що необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною.
«Ми отримали список умов для мирної угоди з Києва, і ми маємо отримати їх з москви. Необхідно чинити тиск на росію, щоб змусити її піти на переговори», — сказав він.
За словами Келлога, як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин, можливо, вона відбудеться у Женеві.
«Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — путін, президент Зеленський і президент Трамп — і напрацюють усе це і підпишуть будь-який документ, щоб покласти край цій війні», — заявив представник Трампа.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп у своєму новому посту заявив, що «путін грає з вогнем».
«Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей — і я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем!» — заявив Трамп.
Раніше в росії вже наголошували на тому, що путін не планує відвідувати Італію з міркувань безпеки, а також через те, що росія не вважає Ватикан об'єктивним гравцем у переговорах.
До того ж патріарх Кирил, який благословляє війну в Україні, відкрито виступає проти участі Папи Римського у мирному процесі.
Нагадаємо, 16 травня відбулися прямі переговори між представниками України та росії. Делегації держав зустрілися у Туреччині. Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську — радник президента рф Володимир Мединський.
Російська делегація знову поводилася ультимативно й погрожувала захопити нові області України.
Після зустрічі у Стамбулі президент США Дональд Трамп провів телефону розмову з російським диктатором путіним. Після цього путін заявив, що рф готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.
Але після цього російські війська три дні поспіль масовано атакували Україну ракетами та дронами. Загинули люди, було багато поранених, зруйновано житло, підприємства, інфраструктура.
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