У ЗСУ спростували перекидання росіянами 50-тисячного війська для наступу на Харків

Інформація західних ЗМІ про перекидання 50-тисячного угруповання російських військ до кордону з Харківщиною не відповідає дійсності. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків‎».

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‎"Окремі закордонні медіа з посиланням на «західних аналітиків» повідомили, що армія російської федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності‎", — йдеться у повідомленні.

В ОТУ «Харків‎» закликали представників різних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні літа з'являється дедалі більше розмов про плани окупантів щодо наступу, для чого вони матимуть кілька напрямків. Одним з них може виявитися Сумська область. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, розповів, наскільки ймовірний масштабний наступ росін з окупацією обласного центру.

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