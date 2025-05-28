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У ЗСУ спростували перекидання росіянами 50-тисячного війська для наступу на Харків
Інформація західних ЗМІ про перекидання 50-тисячного угруповання російських військ до кордону з Харківщиною не відповідає дійсності. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
"Окремі закордонні медіа з посиланням на «західних аналітиків» повідомили, що армія російської федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
В ОТУ «Харків» закликали представників різних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України.
Як писали «ФАКТИ», напередодні літа з'являється дедалі більше розмов про плани окупантів щодо наступу, для чого вони матимуть кілька напрямків. Одним з них може виявитися Сумська область. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, розповів, наскільки ймовірний масштабний наступ росін з окупацією обласного центру.83
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