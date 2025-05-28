В Україні поновили правила бронювання від мобілізації: що змінилося

В Україні, де триває загальна мобілізація, тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

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«Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50. Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії», — йдеться у повідомленні.

Хто може подати заявку на бронювання:

• юридичні особи або їхні філії;

• компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

• працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

• у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника «виключено з військового обліку» — тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 червня 2025 року починає діяти оновлений порядок мобілізації, який безпосередньо стосується внутрішньо переміщених осіб. Згідно з чинним законодавством та Порядком проведення мобілізації, призов резервістів і військовозобов'язаних здійснюється незалежно від того, де особа перебуває на військовому обліку. Тобто статус ВПО не звільняє людину від мобілізації.

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