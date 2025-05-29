Вирощування кабачків у шинах: зробіть так, і отримаєте ранній рясний врожай, а підживлювати рослини доведеться набагато менше

У травні аграрії висаджують розсаду з теплиці на грядки. Для кожного овоча є свої правила, яких потрібно дотримуватись, щоб потім мати гарний врожай.



Аграрій з Харківщини, наприклад, удосконалив техніку вирощування овочів, зокрема кабачків й розповів про її переваги.

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За його словами, кабачки у шинах він вирощує не перший рік і дуже задоволений результатом.

«У шині ми отримаємо дійсно великі й швидкі врожаї, тому що ґрунт у шині швидше прогрівається. Шину легше наповнити поживним ґрунтом, чим грядку або увесь город. Також легше поливати і волога довше утримується у ній», — зазначає фермер.

Крім того, за його словами, дуже легко збирати врожай.

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Щоб посадити кабачки у шини, потрібно лише зробити лунки, які заповнити добривами пролонгованої дії. Це означає що добрива повинні бути такими, щоб їх вистачило на весь сезон.

За словами фермера, краще використовувати органічні добрива, наприклад, гранульований курячий послід.

У гранульованому курячому посліді аміаку зовсім немає, але є багато азоту, фосфору, калію та макро і мікроелементів. У лунці вони будуть поступово переробляєтеся мікроорганізмами з ґрунту у легкодоступне підживлення для рослини.

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А щоб кабачки закладали багато квіток і багато врожаю, можна ще додати у лунки рибне кісткове борошно. Це борошно багате фосфором пролонгованої дії.

Фермер зазначив, що він в одну лунку додає одну повну жменю курячого посліду й одну столову ложку рибного кісткового борошна. Все це потрібно добре перемішати з ґрунтом і обов'язково полити, щоб ґрунт ущільнився.

У підготовлені лунки висадити готову розсаду, можна й просто посіяти насіння кабачків. Кабачки виростуть кущем, а не будуть плестися по поверхні ґрунту.

Між висадженою розсадою кабачків заглибити у землю до половини дволітрову пластикову пляшку без верхньої частини. Вона потрібна, щоб поверхня ґрунту не пересихала й щоб не потрібно було кожного дня поливати кабачки.

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Також ґрунт потрібно замульчувати гілками з плодових дерев. Під такою мульчею не заводяться ні мурахи, ні слимаки на відміну від сіна або соломи.

Потім у цю бутилку можна класти залишки деяких продуктів харчування для компостного підживлення рослин.

«З таким підживленням кабачки будуть вас радувати», — впевнений аграрій.

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