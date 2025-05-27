Як підживлювати огірки, щоб забезпечити рясний урожай: найкращі домашні добрива

Огірки дають багато пагонів і листя, інтенсивно цвітуть і рясно плодоносять, і все це коштує їм багато сил. З цієї причини ми маємо забезпечити їх великою кількістю поживних речовин. Існують чудові домашні добрива для огірків, пише deccoria.

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Сироватка та аміак — до 5 літрів води додайте 2 склянки сироватки та 2 столові ложки аміаку. Обприскуйте огірки цим приготованим розчином кожні кілька днів.

Черствий хліб — найкраще підійдуть залишки цільнозернового хліба без будь-яких покращувачів. Наповнюємо ними невелике відро до 2/3 висоти та заливаємо водою, щоб покрити його. Ми залишаємо його в теплому місці на тиждень. Після закінчення цього часу процідіть через сито та розведіть у співвідношенні 1:3 (1 частина рідини на 3 частини води). Приготованим таким чином добривом поливаємо огірки з моменту появи сходів і до початку цвітіння.

Кропив’яна рідина — зберіть молоду кропиву та наповніть нею 10-літрове відро до половини. Залийте водою, щоб покрити кропиву, і залиште на 2−4 тижні, щодня помішуючи. Перед використанням розбавити у співвідношенні 1:10. Ми використовуємо рідину кожні 2−3 тижні.

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Цибулеве лушпиння — збираємо лушпиння з 2−3 кг цибулі. Помістіть його у горщик і залийте 2 літрами води. Варіть все на повільному вогні приблизно 10 хвилин, потім відставте охолоджуватися. Процідіть і змішайте з 3 літрами води. Ми використовуємо його для поливу огірків кожні 2−3 дні.

Нагадаємо про дієві поради для підживлення огірків від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка».

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