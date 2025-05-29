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Книга рецептів

Караїмські пиріжки: смачна випічка, яка точно підкорить гурманів

20:08 29 травня 2025
Караїмські пиріжки кібінай. фото фудблогерки Оксани Ігнатишиної

Караїмські господині для цих пиріжків використовували яловичий, баранячий або курячий жир і холодну воду. Вони не брали молочне для м’ясної випічки — це була сувора релігійна норма. В оселі, де дотримувалися кашруту (єврейського закону, який висуває низку вимог до продуктів харчування та способів приготування їжі — Авт.), окремо готували тісто для м’ясного та молочного. Для отримання смальцю перетоплювали нутряний жир — зазвичай із баранини, яку вважали «чистим» м’ясом. Іноді тісто замішували на бульйоні або з додаванням цибулевого соку для аромату — це теж автентична практика. Фудблогерка Оксана Ігнатишина дещо змінила старий рецепт і наблизила його до сучасних реалій.

Складники:

  • Борошно — 500 г
  • Вершкове масло або маргарин — 100 г
  • Сметана або кефір — 200 мл
  • Яйце — 1 шт.
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л. (гасити оцтом)

Начинка:

  • Яловичина або баранина (м'якоть) — 400 г
  • 2 великі цибулини
  • Сіль, чорний перець — за смаком
  • 2−3 ст. л. бульйону або води для соковитості

Важливо: м’ясо дрібно нарізується ножем, не перемелюється!

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Приготування:

Тісто. Змішати усі інгредієнти до м’якого, еластичного тіста. Можна трохи охолодити в холодильнику (30 хв), щоб легше було ліпити. Чим більше охолоджується — тим краще.

Начинка. М’ясо нарізати маленькими кубиками. Цибулю теж дрібно порізати. Змішати з сіллю, перцем і, за бажанням, з ложкою-двома холодної води або бульйону.

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Формування. Розкачати тісто на кругляшки (10−12 см в діаметрі) для маленьких пиріжків або більшим діаметром, якщо будете подавати з салатом і соусом як окрему страву.

Викласти на середину начинку. Зліпити як вареник, але защепити край хвилькою (можна зробити косичку). Виклади на деко з пергаментом, змасти яйцем. У розігрітій до 180−200°C духовці випікати 25−30 хвилин до золотистої скоринки.

Кібінай, так називаються караїмські пиріжки, готуються у формі човника або півмісяця. З характерними защипами хвильками.

Подача. Подають гарячими або теплими, щойно з печі. Часто без соусів, але сучасна подача допускає кисломолочні напої: айран, мацоні, кефір. Якщо пиріжки з м’ясом — окремо ставлять соління або овочі (огірки, капусту, помідори). Можна сервірувати на великому блюді, щоби кожен брав руками. Якщо пиріжки маленькі — подають як закуску, великі — як основну страву.

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Нагадаємо простий рецепт ситної страви — лінивих пиріжків.

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