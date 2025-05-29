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Караїмські пиріжки: смачна випічка, яка точно підкорить гурманів
Караїмські господині для цих пиріжків використовували яловичий, баранячий або курячий жир і холодну воду. Вони не брали молочне для м’ясної випічки — це була сувора релігійна норма. В оселі, де дотримувалися кашруту (єврейського закону, який висуває низку вимог до продуктів харчування та способів приготування їжі — Авт.), окремо готували тісто для м’ясного та молочного. Для отримання смальцю перетоплювали нутряний жир — зазвичай із баранини, яку вважали «чистим» м’ясом. Іноді тісто замішували на бульйоні або з додаванням цибулевого соку для аромату — це теж автентична практика. Фудблогерка Оксана Ігнатишина дещо змінила старий рецепт і наблизила його до сучасних реалій.
Складники:
- Борошно — 500 г
- Вершкове масло або маргарин — 100 г
- Сметана або кефір — 200 мл
- Яйце — 1 шт.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Сода — 0,5 ч. л. (гасити оцтом)
Начинка:
- Яловичина або баранина (м'якоть) — 400 г
- 2 великі цибулини
- Сіль, чорний перець — за смаком
- 2−3 ст. л. бульйону або води для соковитості
Важливо: м’ясо дрібно нарізується ножем, не перемелюється!
Приготування:
Тісто. Змішати усі інгредієнти до м’якого, еластичного тіста. Можна трохи охолодити в холодильнику (30 хв), щоб легше було ліпити. Чим більше охолоджується — тим краще.
Начинка. М’ясо нарізати маленькими кубиками. Цибулю теж дрібно порізати. Змішати з сіллю, перцем і, за бажанням, з ложкою-двома холодної води або бульйону.
Формування. Розкачати тісто на кругляшки (10−12 см в діаметрі) для маленьких пиріжків або більшим діаметром, якщо будете подавати з салатом і соусом як окрему страву.
Викласти на середину начинку. Зліпити як вареник, але защепити край хвилькою (можна зробити косичку). Виклади на деко з пергаментом, змасти яйцем. У розігрітій до 180−200°C духовці випікати 25−30 хвилин до золотистої скоринки.
Кібінай, так називаються караїмські пиріжки, готуються у формі човника або півмісяця. З характерними защипами хвильками.
Подача. Подають гарячими або теплими, щойно з печі. Часто без соусів, але сучасна подача допускає кисломолочні напої: айран, мацоні, кефір. Якщо пиріжки з м’ясом — окремо ставлять соління або овочі (огірки, капусту, помідори). Можна сервірувати на великому блюді, щоби кожен брав руками. Якщо пиріжки маленькі — подають як закуску, великі — як основну страву.
Нагадаємо простий рецепт ситної страви — лінивих пиріжків.40
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