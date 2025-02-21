Пиріжки як у бабусі: чекати підйому не потрібно, готуються миттєво

Попереду вихідні, коли сім'я збереться разом. Господині намагаються порадувати близьких смачною вишуканою випічкою або простими улюбленими стравами, які готували ще наші бабусі.

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Фудблогерка Наталія Калніна нагадала рецепт миттєвих пиріжків на кефірі. Так готували її бабуся та мама.



«Головна перевага цього рецепту — тісто готується миттєво, без дріжджів, чекати підйому не потрібно! Можна відразу приступати до смаження. Цей рецепт — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться чогось смачного та домашнього, але немає часу на довгі приготування», — зазначає Наталя.

Продукти:

кефір — 250 мл

сіль — 1ч.л.

яйце — 1 шт

олія — 2 ст.л.

борошно — 350 г



Для начинки:

картопля — 500 г

сіль — 1ч.л.

цибулина — шт.

Начинку можна брати будь-яку — смажену курячу печінку, смажену капусту, варення або заморожені ягоди та фрукти.

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Приготування:

Картоплю відварити, зробити з неї пюре й додати підсмажену цибулю.

Для тіста змішати кефір з яйцем, сіллю, розпушувачем та борошном.

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Замісити тісто. Воно має трохи липнути до рук. Залишити тісто під плівкою на 10 хвилин.

На дошці розпорошити борошно, розрізати тісто на кілька частин і можна робити пиріжки.

Смажити на розігрітій сковорідці на олії з двох сторін.

Пиріжки виходять м'якими, повітряними та дуже ароматними.

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Кулінарка також розповіла, як приготувати розпушувач у домашніх умовах. Для цього потрібно змішати борошно пшеничне — 48 грамів, соду — 20 грамів та 12 грамів лимонної кислоти.

Раніше бабусиним рецептом смажених пиріжків нашвидкуруч поділився одеський ресторатор Сава Лібкін.



А відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати шикарний торт з шоколадних млинців, за смаком схожий на «Спартак».

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