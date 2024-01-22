Корисний для здоров’я та ідеальний для смаження: чому варто споживати смалець

Смалець часто асоціюється зі шкідливими жирами, ожирінням та серцевими нападами. Незважаючи на такі асоціації, він поступово повертає собі популярність. Все більше дієтологів та зіркових шеф-кухарів обирають його як найкращий кулінарний жир, пише ABC zdrowie.

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В останні роки його вважали шкідливим для здоров'я тваринним жиром, який слід виключити з раціону. Сьогодні смалець повертається і все частіше рекомендується дієтологами. Він був основним продуктом харчування в традиційній слов'янській та германській кухні. Його часто збагачують такими інгредієнтами, як сіль, м'ясний фарш, цибуля, шкварки та яблуко.

Смалець часто відкидають через вміст у ньому шкідливих для здоров'я насичених жирів. Насправді вони складають лише 40% його складу, а нові дослідження все частіше показують, що цей вид жиру зовсім не обов'язково має негативний вплив на здоров'я.

У смальці менше насичених жирів, ніж в інших тваринних жирах, таких як вершкове масло або сало, і більше корисних для серця мононенасичених жирів, за які цінується оливкова олія. Корисні жири складають 50% складу смальцю, тоді як у вершковому маслі їх лише 32%, а в кокосовій олії — 6%. Він в натуральному вигляді також не містить шкідливих транс-жирів. Однією з ненасичених жирних кислот є стеаринова кислота, яка знижує рівень холестерину ЛПНЩ.

Смалець має ще одну перевагу, яку не має жоден інший жир (окрім вершкового масла). Це — одне з найбагатших природних дієтичних джерел вітаміну D. Вищий вміст насичених жирів у смальці означає, що він не прогорає так швидко, як олії.

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Крім того, на думку багатьох кулінарів, смалець смачніше і, напевно, саме тому він посідав лідируючі позиції на кухнях наших бабусь. Це жир з найбільшими кристалами, які роблять випічку пухкішою та хрусткішою. При всіх цих корисних властивостях смальцю не варто забувати, що, згідно з рекомендаціями дієтологів, лише 7 відсотків споживаних калорій повинні надходити з насиченими жирами.

Слід також звернути увагу на якість смальцю. Якщо продукт залишається твердим при кімнатній температурі і не потребує зберігання в холодильнику, це означає, що він містить трансжири і мало вітаміну D. Тому замість того, щоб купувати готовий, краще приготувати його самостійно, що зовсім не складно.

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Все, що вам потрібно зробити, це нарізати сало кубиками і витопити його на повільному вогні.

Нагадаємо рецепт простого десерту до чаю — сирний пиріг на смальці.

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