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«Не пиріжки, а золото»: українська самса за рецептом Alina FooDee

10:25 2 лютого 2025
Самса

Самса — це дуже популярна страва східної кухні, яка являє собою пиріжки з м’ясною (зазвичай використовується рублена баранина, цибуля, часом — з додаванням картоплі і пряних трав). Також самсу готують з сиром, гарбузом, куркою, або ж з одною зеленню з додаванням будь-якого жиру (вона називається зеленою).

Проте вірна своїм принципам українська фудблогерка Alina FooDee приготувала самсу на свій лад, зазначивши, що сам процес готування цієї страви є задоволенням, але ще приємніше їх їсти! Адже смакує й соковита начинка з м'яса, картоплі та цибулі, і хрумке, тонке тісто.

Інгредієнти:

для тіста:

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  • борошно — близько 300 г;
  • сіль — 0,5 ч. л;
  • цукор — 0,5 ч. л;
  • розтоплене вершкове масло — 40 г;
  • сметана — 180−200 г;

для начинки:

  • м'ясо — 300 г;
  • картопля — 2 шт;
  • цибуля — 150 г (1−2 шт.);
  • сіль, мелений перець — за смаком;
  • вершкове масло — 30 г.

Приготування

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Замісіть м'яке тісто з усіх інгредієнтів і покладіть його під миску «відпочивати» (насправді це потрібно, аби клейковина в тісті запрацювала і воно стало більш податливим). Крім того, так тісто не підсихатиме.

Тим часом дрібним кубиком поріжте м'ясо (якщо його підморозити, нарізати буде простіше), цибулю та картоплю, посоліть, поперчіть і додайте трошки вершкового масла. Добре перемішайте.

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Тісто розділіть на 10 частин і розкачайте. Викладіть по центру 2 столові ложки начинки так, щоб вийшов трикутник і защіпніть краї, залишивщи отвір по центру, щоб виходило повітря.

Випікати 30−40 хвилин при 180 °C (355 °F).

Зверху можна змастити пиріжки жовтком для рум'яної скоринки.

«Подавайте пиріжки гарячими. Їх прям так і хочеться ще відкусити!», — ділиться враженнями Аліна.

Також нагадаємо про рецепт смачнючої риба у цибуляному соусі від Alina FooDee.

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