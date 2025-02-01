«Не пиріжки, а золото»: українська самса за рецептом Alina FooDee
Самса — це дуже популярна страва східної кухні, яка являє собою пиріжки з м’ясною (зазвичай використовується рублена баранина, цибуля, часом — з додаванням картоплі і пряних трав). Також самсу готують з сиром, гарбузом, куркою, або ж з одною зеленню з додаванням будь-якого жиру (вона називається зеленою).
Проте вірна своїм принципам українська фудблогерка Alina FooDee приготувала самсу на свій лад, зазначивши, що сам процес готування цієї страви є задоволенням, але ще приємніше їх їсти! Адже смакує й соковита начинка з м'яса, картоплі та цибулі, і хрумке, тонке тісто.
Інгредієнти:
для тіста:
- борошно — близько 300 г;
- сіль — 0,5 ч. л;
- цукор — 0,5 ч. л;
- розтоплене вершкове масло — 40 г;
- сметана — 180−200 г;
для начинки:
- м'ясо — 300 г;
- картопля — 2 шт;
- цибуля — 150 г (1−2 шт.);
- сіль, мелений перець — за смаком;
- вершкове масло — 30 г.
Приготування
Замісіть м'яке тісто з усіх інгредієнтів і покладіть його під миску «відпочивати» (насправді це потрібно, аби клейковина в тісті запрацювала і воно стало більш податливим). Крім того, так тісто не підсихатиме.
Тим часом дрібним кубиком поріжте м'ясо (якщо його підморозити, нарізати буде простіше), цибулю та картоплю, посоліть, поперчіть і додайте трошки вершкового масла. Добре перемішайте.
Тісто розділіть на 10 частин і розкачайте. Викладіть по центру 2 столові ложки начинки так, щоб вийшов трикутник і защіпніть краї, залишивщи отвір по центру, щоб виходило повітря.
Випікати 30−40 хвилин при 180 °C (355 °F).
Зверху можна змастити пиріжки жовтком для рум'яної скоринки.
«Подавайте пиріжки гарячими. Їх прям так і хочеться ще відкусити!», — ділиться враженнями Аліна.
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