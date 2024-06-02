Найсмачніші пиріжки на кефірі всього за 15 хвилин: рецепт від суперфіналістки «МайстерШефа»

Ліниві пиріжки — це саме та страва, на яку варто звернути увагу під час нестабільної ситуації з енергопостачанням. Цікаво, що кожна господиня привносить в їх рецепт щось своє — хтось готує на сметані, хтось додає соду, а хтось — розпушувач.

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А вже начинка таких пиріжечків може бути такою, як просить ваша душа і дозволяє фантазія.

Проте суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко вподобала «класичний» варіант — зелену цибулю і варені яйця.

«Ділюсь рецептом ідеальних та дуже смачних пиріжків, які сподобаються вашим рідним»,— пише вона в соцмережі.

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Вам знадобиться:

кефір — 1 склянка (200 мл);

борошно — 300 г;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

розпушувач — 1 ч. л;

сире яйце — 1 шт;

яйця варені — 4 шт;

цибуля зелена — 8 стеблин;

сир твердий або моцарела — 100 г;

олія для смаження.

Як готувати

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Кефір змішати з сіллю, цукром та розпушувачем. Додати яйце та борошно.

Яйця варені нарізати кубиком. Подрібнити цибулю та натерти сир. Додати начинку до тіста та гарно все змішати.

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На добре розігріту сковорідку викласти великою ложкою тісто, смажити до золотавого кольору з усіх боків.

Смачного!

Також нагадаємо про ще одну швидку і «ліниву» страву від пані Ольги — «ідеальну вечерю» з гречки та курки.

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