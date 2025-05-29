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Майже два роки жевріла надія: на Харківщині поліг офіцер-прикордонник з Буковини
У Новоселицькій громаді Чернівецької області поховали підполковника прикордонної служби Василя Сімушина, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Після двох років і трьох місяців пошуків підтверджено загибель офіцера. Йому навіки 51, повідомляють у пресслужбі громади.
«Василь виріс у Мирнограді Донецької області. Кадровий офіцер. Військову службу розпочав у 1989 році. Був начальником першого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування. Служив на різних напрямках: Чернігівщина, Краматорськ, Харківщина. Нагороджений багатьма відзнаками, серед яких — медаль „За бездоганну службу“ III ступеня», — йдеться у повідомленні.
Велику війну захисник зустрів на службі. Вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання, він виявив стійкість та мужність у бою за нашу Батьківщину.
6 серпня 2023 року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Василь Сімушин загинув.
«З початком повномасштабної війни, що змінила життя мільйонів, родина Василя — його батьки та сестра — була змушена покинути свій дім. Вони знайшли прихисток у Новоселицькій громаді. Тут, у нових для себе обставинах, вони не просто оселилися, а відчувши себе як рідні серед місцевих жителів. Придбання житла стало не лише кроком до стабільності, а й символом нового початку», — кажуть земляки.
Поховають підполковника Василя Сімушина на кладовищі зі всіма військовими почестями у селі Строїнці.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині поліг 36-річний кулеметник Олександр Марченко.27
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