- 18:20 Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про свій шлюб
- 17:52 Не дрон і не ракета: у Києві обвалився балкон з американським режисером
- 17:51 Полтавський борщ зі сливами від Євгена Клопотенка: смак просто неперевершений
- 17:35 Чуттєво: популярний співак записав весільну пісню
- 17:24 росія готує перезапуск Запорізької АЕС: супутникові знімки підтвердили плани москви
- 17:14 У Харківській області стався вибух біля авто працівника ТЦК: військовослужбовець дістав тяжке поранення
- 16:59 Принц Гаррі зненацька прилетів до Китаю й отримав від шанувальників нове прізвисько
- 16:39 Сто разів втрачав надію: популярний актор несподівано звернувся до мережі
- 16:23 Про посередництво мова не йде: у Ватикані зробили важливе уточнення щодо переговорів між Україною та рф
- 15:53 Справжня «Dancing Queen»: Орбакайте показала, як відсвяткувала своє 54-річчя
- 15:22 В Німеччині розкрили правду: Україна давно отримала дозвіл бити по росії
- 15:07 Українцям видаватимуть по 10 тисяч грн, але реєстрація триватиме лише один день
Справжня «Dancing Queen»: Орбакайте показала, як відсвяткувала своє 54-річчя
Після того, як Алла Пугачова привітала свою доньку Христину Орбакайте з днем народження, та не стала занадто «розслаблятися», адже на цей день у неї був запланований концерт у столиці Естонії Таллінні.
Але без вітань від рідних та близьких співачка не залишилась.
«Після спекотного концерту в Таллінні ми всім нашим колективом вирушили відзначати мій День Народження! Було смачно і весело. Дякую, Таллінне, за гостинність», — написала співачка у соціальній мережі.
Відео про святкування дня народження вона супроводила роликом гурту «АББА» під пісню «Королева, що танцює».
Багато гостей вирішила обіграти задум Христини, і написали, що вона сама як королева — тендітна та граціозна — вочевидь, далися взнаки заняття танцями та балетом у шкільні роки.
Як можна зрозуміти з відео, на святкуванні було весело, радісно і приємно, адже святкували день народження Королеви!
Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова під час своєї пісенної кар'єри не могла так танцювати на сцені, як її донька. Адже Примадонна все життя страждала на подагру. Пугачовій неодноразово доводилося виходити на сцену, переборюючи жахливий біль.181
Читайте нас у Facebook