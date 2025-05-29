Справжня «Dancing Queen»: Орбакайте показала, як відсвяткувала своє 54-річчя

Після того, як Алла Пугачова привітала свою доньку Христину Орбакайте з днем народження, та не стала занадто «розслаблятися», адже на цей день у неї був запланований концерт у столиці Естонії Таллінні.



Але без вітань від рідних та близьких співачка не залишилась.

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«Після спекотного концерту в Таллінні ми всім нашим колективом вирушили відзначати мій День Народження! Було смачно і весело. Дякую, Таллінне, за гостинність», — написала співачка у соціальній мережі.

Відео про святкування дня народження вона супроводила роликом гурту «АББА» під пісню «Королева, що танцює».

Багато гостей вирішила обіграти задум Христини, і написали, що вона сама як королева — тендітна та граціозна — вочевидь, далися взнаки заняття танцями та балетом у шкільні роки.

Як можна зрозуміти з відео, на святкуванні було весело, радісно і приємно, адже святкували день народження Королеви!

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Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова під час своєї пісенної кар'єри не могла так танцювати на сцені, як її донька. Адже Примадонна все життя страждала на подагру. Пугачовій неодноразово доводилося виходити на сцену, переборюючи жахливий біль.

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