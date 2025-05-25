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Алла Пугачова зворушливо звернулася до Христини Орбакайте: «Яке щастя, що у мене є ти»

19:00 25 травня 2025
Алла Пугачова та Христина Орбакайте

Сьогодні, 25 травня, своє 54-річчя святкує співачка Христина Орбакайте, яка нещодавно розповідала, як «знайшла по нюху» улюблені парфуми у Берліні.

Однією з перших із днем народження знамениту артистку привітала її мама Алла Пугачова. Примадонна опублікувала в особистому мікроблозі зворушливий та лаконічний пост.

«Яке щастя, що ти у мене є. З днем народження!» — написала Пугачова, прикріпивши до повідомлення архівне фото Орбакайте.

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Христині Орбакайте зараз дуже потрібна підтримка близьких, так як у її житті настала чорна смуга. Торік було зірвано гастролі артистки в росії, а цього, 2025-го, вона отримала заборону на в'їзд до Латвії. Спецслужби країни вважають, що виконавиця хіта «Перелітний птах» загрожує національній безпеці. Але й це ще не все: скасуванням концертів Орбакайте днями несподівано пригрозила Литва, громадянкою якої є Христина.

До того ж день народження дочка Примадонни відзначатиме на сцені. Сьогодні у Христини Орбакайте концерт у Таллінні. Естонія, незважаючи на чутки, не стала ставити вокалістці палиці у колеса. Місцеве міністерство культури не виявило підстав для заборони виступів співачки. Артистка вже готується до зустрічі з глядачами та демонструє у соцмережах гарний краєвид із вікна свого готельного номера. 29 травня у Орбакайте концерт у Кишиневі. Ймовірно, вокалістка матиме час, щоб відсвяткувати день народження у колі рідних.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як онуки Алли Борисівни Микиту ледь не пристрелили у США.

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