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В одних забрати, іншим додати: у Раді задумалися про підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень
В Україні, де наразі середня пенсія складає 6341 гривню, ситуація з пенсійними виплатами особливо погіршилася під час війни — кошти, які збираються вигляді податків, здебільшого відправляються на армію.
«Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але попри війну ми щороку індексуємо пенсії», — заявив керівник податкового комітету Верховної Ради Украині Данило Гетманцев.
Визнавши, що мінімальна пенсія у приблизно 2300 гривень є неприйнятною, він зазначив, що її потрібно підняти «хоча б до 4000 гривень».
«За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити близько 2,2 мільярда гривень на місяць. На рік це цифра, порівняна з тіньовим ринком тютюну. Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі», — заявив Гетманцев.
Нагадаємо, що на обговорення винесено проєкт закону, яким пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій. Так, зокрема, документ пропонує зробити обов'язковою індексацію пенсій для колишніх державних службовців та військових.
Фото Pixabay152
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