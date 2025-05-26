В одних забрати, іншим додати: у Раді задумалися про підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень

В Україні, де наразі середня пенсія складає 6341 гривню, ситуація з пенсійними виплатами особливо погіршилася під час війни — кошти, які збираються вигляді податків, здебільшого відправляються на армію.

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«Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але попри війну ми щороку індексуємо пенсії», — заявив керівник податкового комітету Верховної Ради Украині Данило Гетманцев.

Визнавши, що мінімальна пенсія у приблизно 2300 гривень є неприйнятною, він зазначив, що її потрібно підняти «хоча б до 4000 гривень».

«За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити близько 2,2 мільярда гривень на місяць. На рік це цифра, порівняна з тіньовим ринком тютюну. Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі», — заявив Гетманцев.

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Нагадаємо, що на обговорення винесено проєкт закону, яким пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій. Так, зокрема, документ пропонує зробити обов'язковою індексацію пенсій для колишніх державних службовців та військових.

Фото Pixabay

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