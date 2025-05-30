Окупанти мають нове «вундерваффе» проти українських дронів: що ворог приготував для захисту і чи допоможе це йому

Щоночі територію росії атакують сотні безпілотників. Щоби боротися з ними, окупанти створюють нові засоби захисту. Одним із них має стати кулемет виробництва 1970-х років.

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Як пише військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, йдеться про 4-ствольний кулемет ГШГ-7,62. Цей кулемет калібру 7,62 мм був розроблений Конструкторським бюро приладобудування МОП та прийнятий на озброєння у 1979 році.

Сам кулемет був створений для озброєння гелікоптерів і застосовується на деяких із них досі, наприклад на корабельному Ка-29. Кулемет досить компактний, має довжину 80 см і вагу близько 19 кг, при цьому має високу скорострільність від 3500 до 6000 пострілів за хвилину. Щоправда, дальність стрільби досить невелика — близько 1000 метрів, але головне — кулемет має слабкий патрон.

Як результат, за словами Олександра Коваленка, ГШГ-7,62 має два серйозні мінуси:

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1) слабкий патрон калібром 7,62 мм, чого може не вистачити для виведення з ладу БПЛА;

2) відсутня система стабілізації віддачі, що особливо актуально для кулемета вагою менше 20 кг і скорострільністю щонайменше 3500 пострілів за хвилину.

Застосування ГШГ-7,62 експерт пояснює гострою нестачею швидкострільних засобів у мобільних вогневих групах, через що їхнє озброєння має строкатий характер. Куди найкращим варіантом застосування Олександр Коваленко називає великокаліберні кулемети калібром 12,7 мм на зразок ДШК, НСВ-12,7 або 6П50 «Корд».

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«До речі, у росії для боротьби з fpv-дронами так само намагаються створити для ГШГ-7,62 і ЯКБ-12,7 спеціальний патрон 12 калібру. Як СУО планується застосовувати комплекс „Арена-М“. Не знаю, як далеко зайдуть окупанти у цьому проєкті, але оптимізація патрона 12 калібру під ГШГ-7,62 або ЯКБ-12,7, а також створення нормально працюючої системи фіксації та відстрілу fpv-дронів, це дуже цікаве рішення. Але з урахуванням того, що росія завжди з цим, створенням нормальних БМ, мала проблеми, навряд чи вони зможуть це реалізувати протягом найближчих 2−3 років. Проте задум абсолютно не позбавлений базового сенсу», — розмірковує експерт, говорячи про наявність у окупантів цікавих ідей, але відсутність можливостей їх реалізації.

Водночас росіяни розробляють нові види дронів, які тестують під час своїх атак, головним чином Одесою.

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