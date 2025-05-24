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Україна

Окупанти випробували свій новий дрон: полігоном стала Одеса

19:21 24 травня 2025
новий російський дрон

У той час як ЗСУ завдають точкових ударів по військових та військово-промислових об'єктах у росії, агресор продовжує атакувати мирні міста. Причому для цього він використовує нові, невідомі раніше безпілотники.

Як повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, вранці 23 травня в ході нальоту на Одесу серед уже звичних дронів-камікадзе Shahed-136 було застосовано близько 8 дронів-камікадзе раніше невідомого типу. Таким чином, Одеса могла стати полігоном для випробувань нового типу ворожого безпілотника.

Як зазначає експерт, окупанти застосували ударний дрон, який раніше не фіксувався нашими силами ППО. Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, властивою Shahed-136 — «літаюче крило», і візуально нагадував ББ «Ланцет», але за розмірами більше. З урахуванням наявних контурів можна припустити, що це була збільшена в розмірах і потужніша версія ББ «Скальпель» або «Ланцет-3».

«Застосування цих засобів ураження у групі зі стандартними Shahed-136, та ще й у денний час доби може говорити про те, що РОВ приступили до випробувань, у максимально складних умовах, чергового свого виробу. Точну назву ми поки що не знаємо, але до Одеси і вглиб області він долітає. При цьому мав можливість входу до нашого повітряного простору на висоті 200 метрів», — наголошує експерт.

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На думку Олександра Коваленка, схоже, що Одеса та область продовжують залишатися для російських окупаційних військ полігоном у питаннях випробувань як нових засобів ураження, так і тактики їх застосування.

Цей дрон стане не першою розробкою росіян за останній час. Так, окупанти почали масово застосовувати дрони з елементами штучного інтелекту.

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