Українцям видаватимуть по 10 тисяч грн, але реєстрація триватиме лише один день

В Україні час від часу повідомляють про відновлення виплат для вразливих верств населення.

Зокрема, благодійний фонд «Право на захист» оголосив прийом заявок на нову грошову допомогу, пише «На пенсії».

ВІДЕО ДНЯ

«Частина жителів міста Олександрія Кіровоградської області можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від УВБК ООН. Реєстрацію проводитиме благодійний фонд «Право на захист», — говориться у повідомленні.

Додатково повідомляється, що грошову допомогу можуть отримати жителі Олександрії з таких категорій:

внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися впродовж останніх 6 місяців;

українці, які повернутися з-за кордону після вимушеного виїзду через війну;

особи, які повернутися до постійного місця проживання в межах України після переміщення.

РЕКЛАМА

При цьому дохід родини не повинен перевищувати 5 400 гривень на особу на місяць.

Також обов’язково потрібно потрапляти хоча б під один критерій вразливості:

одинокі батько / мати із дітьми;

самотня людина похилого віку (55+);

особа з інвалідністю або хронічною хворобою;

літні люди з дітьми;

наявність документального підтвердження ВПО, хвороб, народження дітей тощо.

Також родина не повинна була отримувати грошову допомогу від УВКБ ООН або інших організацій протягом останніх трьох місяців.

РЕКЛАМА

Як отримати грошову допомогу

Реєстрація на отримання грошової допомоги проходитиме 30 травня з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Олександрія, вул. Поштова, 9.

Також нагадаємо, що починаючи з вересня педагоги зможуть отримувати 2 тисячі гривень додатково. Йдеться зараз про заробітну плату. Але в подальшому виплати зможуть вплинути на розмір пенсій.

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook