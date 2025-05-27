Чергова тривожна ніч: окупанти знову завдали удару по мирних містах України

Ніч на 27 травня знов була тривожною в Україні. За інформацією командування Повітряних сил, противник атакував Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Українська ППО знешкодила 43 ворожих БпЛА, 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання дронів у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

Зокрема, на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили над областю 5 безпілотників, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

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У Синельниківському районі через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За словами Лисака, на Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої та легковик.

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Впродовж доби окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали, повідомив керівник Запорізької області Іван Федоров.

На Херсонщині через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них — 2 дитини, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.



Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.

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Цілу ніч вибухи лунали у Сумах та області. Внаслідок атаки на Суми пошкоджені будівля промислового підприємства, житлові будинки, автівки, газова мережа та дорожня покрівля.

За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, під контролем рф знаходяться декілька прикордонних сіл — Новеньке, Басівка, Веселівка, Журавка.

Жителів цих сіл давно евакуйовано, загрози для цивільного населення там немає. Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої буферної зони.

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки, а також на околицях Локні.

В Генштабі цю інформацію поки що не озвучували.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів.

Найгарячише було на Покровському напрямку, де агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії.

За даними військових аналітиків, зараз окупанти формують умови для наступу на Костянтинівку.

Нагадаємо, три дні поспіль росіяни атакували Україну з повітря ракетами різних типів та дронами. Напередодні по Україні було застосовано 364 засоби повітряного нападу, в тому числі рекордна кількість БПЛА.

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