Камені проти куль: на Закарпатті роми влаштували «розбірки» з прикордонниками, є поранені з обох боків (фото, відео)

В Закарпатіській області неодноразово фіксувалися випадки спроб незаконного перетину кордону, багато ухилянтів загинули у водах Тиси. А напередодні між прикордонниками та ймовірними учасниками незаконного переправлення громадян через держкордон сталася сутичка — є постраждалі.

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В поліції Закарпаття повідомили про розслідування нападу на співробітників ДПСУ, який стався увечорі 29 травня у селищі Великий Березний Ужгородського району.

«Правоохоронці встановили особу, яка камінням нанесла тілесні ушкодження двом співробітникам ДПСУ. Останні перебували при виконанні службових обовʼязків та, за отриманою інформацією, здійснювали заходи щодо ймовірного факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України», — зазначили в поліції та додали, що місцеві підбурювали інших людей, залучаючи жінок та неповнолітніх. В прикордонників летіло каміння та цеглини, у відповідь вони застосовували «заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль».

Поліцейські затримали одного з нападників, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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А в ДПСУ уточнили, що напад стався під час перевірочних заходів у ромському поселенні. Двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості.

Під час бійки з ромами постраждали два прикордонника. Фото ДПСУ

Також пошкоджені два транспортні засоби прикордонників. В прикордонній службі додали, що група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ, але «за результатами роз’яснювальної роботи протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити».

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Тим часом видання zakarpattya.net.ua уточнює, що надзвичайна подія сталася у так званому «13 районі» — найбіднішій частині ромського поселення, що розтяглася вздовж річки. Журналісти не виключають, що подіям могла передувати спроба прориву кордону, в якому брали участь близько 13 осіб. А прикордонники приїхали на «відпрацювання» одного з підозрюваних ромів, за якого вступилися місцеві.

Відео, які знімали місцеві, в мережу виклав закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Свідки стверджують, що побили начальника прикордонної застави, начальника розвідки та його заступника. А серед ромів постраждала жінка — ймовірно мати хлопця, за яким приїхали прикордонники. Також повідомлялося, що могла постраждати дитина.

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Нагадаємо, що нещодавно в Києві викрили чергових ділків, які «заробляли» на ухилянтах. За даними Нацполіції, організатори «схем» пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК. За свої послуги вони брали від 6 000 до 25 000 доларів.

Фото — скріншот

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