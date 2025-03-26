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Продавали «білі квитки» за 20−25 тисяч доларів: у Києві ліквідували чергові «схеми» для ухилянтів

12:30 26 березня 2025
Затримання ділка, який заробляє на ухилистах, фото Нацполіції

У Києві правоохоронці викрили чергових ділків, які «заробляли» на ухилянтах. За даними Нацполіції, організатори «схем» — чоловіки, віком від 34 до 68 років.

Прикриваючись зв’язками у ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, вони пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК.

Потім «клієнти» на підставі фіктивних діагнозів отримували можливість безпечно та без перешкод перетнути кордон з метою уникнення мобілізації. Вартість «послуг» була від 6 000 до 25 000 тисяч доларів.

Відтак організаторів однієї зі схем — 39-ти та 34-річного мешканців Київщини, правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання 25 тисяч доларів від «клієнта».

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Ще одного організатора — 68-річного пенсіонера, правоохоронці затримали поблизу однієї зі станцій столичного метрополітену, адже саме це місце він визначив для передачі 20 тисяч доларів.

Організатор ще однієї оборудки призначили зустріч для отримання коштів у місцевому закладі харчування.

У фігурантів, окрім отриманих грошей, поліцейські також вилучили «чорнові» записи, які підтверджували їхню причетність до злочинної діяльності.

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Всім фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше у Києві викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників.

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