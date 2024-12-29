Двоє загинули, один зник безвісти: на Закарпатті ухилянтів навмисне переправляли смертельно небезпечним маршрутом (фото)

Ухилянти, які намагаються нелегально вибратися з України, часто гинуть у водах річки Тиси. Про виявлення тіл потопельників періодично повідомляє прикордонна служба.

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А нещодавно на Закарпатті у річці загинули ще двоє чоловіків, ще один зник безвісти. Як повідомляє поліція Закарпаської області, небезпечним маршрутом через Тису ухилянтів спрямували місцеві мешканці, які заробляли на військовозобов'язаних, що шукали шляхи виїзду з України.

Двоє людей потонули в Тисі, один зник безвісти. Фото поліції

«У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що організував схему 27-річний мешканець Хустського району та 35-річний співорганізатор з Івано-Франківщини. До злочину зловмисники залучили трьох виконавців — 34-річного жителя Тячівського району, 28 та 29-річних мешканців Хустського району», — зазначили в поліції.

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Схему переправлення ухилянтів через кордон реалізовували п'ятеро зловмисників. Фото поліції

За даними правоохоронців, організатори схеми переконували клієнтів, що шлях незаконного перетину кордону пролягає по суші, а не через Тису, і що він безпечний. За свої послуги вони брали від 7 до 10 тисяч доларів з одного ухилянта. В поліції додали, що таким чином зловмисники переправили через кордон щонайменше сімох громадян, двоє з яких загинуло, ще один — зник безвісти.

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Організатори та виконавці затримані, їм повідомлено про підозру.

П'ятьох затриманих взяли під варту з можливістю вийти під заставу. Фото поліції

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Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави. Загальна сума застави — 35,5 млн гривень. Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Складно сказати, скільки людей потонули в Тисі за останні три роки при спробі перетнути кордон. Навесні минулого року прикордонники повідомляли про офіційно підтверджені 30 смертей, більшість з яких — потопельники. Але цифра може бути значно більшою…

Фото поліції

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