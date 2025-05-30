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Чупакабра повернулася: на Львівщині масове вбивство (фото)
На Львівщині, де раніше зіткнулися автобус та вантажівка, в одному з сіл зафіксовано масову загибель курей, пише varta1.com.ua.
Так, 30 травня поблизу Львова на території приватного домогосподарства місцевої мешканки було зафіксовано випадок масової загибелі свійської птиці. Про подію розповіла потерпіла власниця пані Дарія.
«У всіх курей відірвані голови, а три з них зникли безслідно», — наголосила господарка.
За словами жінки, інцидент стався між 6 та 7 годиною ранку у селі Липники. Вона також звертає увагу, що на місці не виявлено жодних ознак проникнення: немає підкопів, слідів лап тощо.
«Загорожа висока — собака перестрибнути не міг би», — повідомила жінка.
З її слів, раніше подібний випадок стався в сусідів, де були вбиті павичі й куріпки.
Ймовірно, невідомий хижак залишив птахів без голів.
Як писали «ФАКТИ», у 2011 році таємнича чупакабра загризла три десятки рівненських кроликів, а на Сумщині двометрова чупакабра напала на школяра. У 2012 році незвичайного звіра бачили мешканці райцентру Малин Житомирської області. Протягом тижня чупакабра відвідала тут чотири подвір'я. Зазвичай хижак відкриває клітини, витягує звідти кроликів і випиває з них кров. А того разу на одному дворі чупакабра ще й розклала тушки мертвих тварин вряд… за розміром і кольором хутра.299
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