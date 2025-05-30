Чупакабра повернулася: на Львівщині масове вбивство (фото)

На Львівщині, де раніше зіткнулися автобус та вантажівка, в одному з сіл зафіксовано масову загибель курей, пише varta1.com.ua.

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Так, 30 травня поблизу Львова на території приватного домогосподарства місцевої мешканки було зафіксовано випадок масової загибелі свійської птиці. Про подію розповіла потерпіла власниця пані Дарія.

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«У всіх курей відірвані голови, а три з них зникли безслідно», — наголосила господарка.

За словами жінки, інцидент стався між 6 та 7 годиною ранку у селі Липники. Вона також звертає увагу, що на місці не виявлено жодних ознак проникнення: немає підкопів, слідів лап тощо.

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«Загорожа висока — собака перестрибнути не міг би», — повідомила жінка.

З її слів, раніше подібний випадок стався в сусідів, де були вбиті павичі й куріпки.

Ймовірно, невідомий хижак залишив птахів без голів.

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Як писали «ФАКТИ», у 2011 році таємнича чупакабра загризла три десятки рівненських кроликів, а на Сумщині двометрова чупакабра напала на школяра. У 2012 році незвичайного звіра бачили мешканці райцентру Малин Житомирської області. Протягом тижня чупакабра відвідала тут чотири подвір'я. Зазвичай хижак відкриває клітини, витягує звідти кроликів і випиває з них кров. А того разу на одному дворі чупакабра ще й розклала тушки мертвих тварин вряд… за розміром і кольором хутра.

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