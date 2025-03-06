Один загиблий та 16 травмованих: на Львівщині зіткнулися автобус та вантажівка

На Львівщині знову сталася масштабна дорожня пригода. Цього разу не обійшлося без жертв, повідомили в поліції Львівської області.

Згідно з оприлюдненими даними, учасниками ДТП, яке відбулося увечері 5 березня, стали пасажирський автобус «Еталон» та вантажівка DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.

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Внаслідок зіткнення загинув водій автобуса — 62-річний мешканець Стрийського району.

На місці ДТП

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Також травмувалися 15 пасажирів, серед яких четверо дітей (в тому числі однорічний малюк), 10 жінок віком від 19 до 64 років і 37-річний чоловік. Всі постраждалі — мешканці Стрийського району.

Водій вантажівки також отримав тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.

Медики надали допомогу постраждалим

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Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Також варто згадати про ДТП з пасажирським автобусом у багатостраждальному Нікопольскому районі Дніпропетровській області рівно місяць тому. Тоді внаслідок аварії постраждали 14 осіб.



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