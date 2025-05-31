Час виконання бажань: гороскоп на 31 травня та попередження від мольфара

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 31 травня. Це прекрасний час для втілення в життя своїх планів і виконання бажань: все, що буде задумано і загадано цієї місячної доби, обов’язково здійсниться, повідомляє ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Якщо вирішите присвятити частину дня роботі, ви зможете виконати завдання на «відмінно», і це не залишиться непоміченим. Ваше керівництво гідно оцінить вашу старанність, винагородивши вас не лише морально, а й матеріально.

Водолій

Якщо ви плануєте святкування важливої події, будьте обережні з вибором продуктів. У поспіху легко придбати неякісні або несвіжі товари. Витратьте трохи більше часу на вибір, щоб ваші гості залишилися задоволені.

Риби

Цього дня будь-яке нове знайомство не буде випадковим. Ваша зустріч з цією людиною, ймовірно, має довготривалі і позитивні перспективи, які можуть змінити ваші стосунки на краще.

РЕКЛАМА

Овен

Спробуйте змінити своє ставлення до людей, які вас дратують. Відмовтесь від категоричних і різких реакцій і оберіть спокійний, доброзичливий підхід. Це здивує вас, бо люди швидко відреагують позитивно на вашу нову поведінку.

Телець

Не варто повчати оточуючих, доводячи свою правоту. Навіть якщо ви впевнені в своїй думці, це не переконає людей. Натомість, це може зіпсувати стосунки з ними, тому краще зберігати нейтралітет.

Близнюки

Присвятивши першу половину дня домашнім справам, після обіду не забувайте про відпочинок. Вихідний має бути не тільки продуктивним, а й відновлювальним, тому змініть діяльність і дозвольте собі відпочити.

РЕКЛАМА

Рак

Якщо ви відчуваєте напруженість у стосунках з близькою людиною, варто не замикатися в собі. Відверта розмова про ваші почуття допоможе з’ясувати причини напруженості і, ймовірно, розв’яже ситуацію.

Лев

Цього дня краще утриматися від допомоги іншим. Іноді навіть найкращі наміри можуть призвести до непередбачуваних наслідків, тому краще не втручатися в чужі справи.

Діва

Сьогодні вам буде легко зосередитися на роботі. Ви зможете виконати всі свої плани та навіть перевиконати їх. Після роботи можна зайнятися домашніми справами, адже ваша енергія буде на висоті.

Терези

Люди навколо будуть давати вам поради з усіх питань. Однак пам'ятайте: відповідальність за прийняті рішення лежить лише на вас, і тому останнє слово має бути за вами.

РЕКЛАМА

Скорпіон

Не бійтеся проявляти свої почуття до близьких. Любові не буває забагато, тому цей день ідеальний для того, щоб висловити свою прив’язаність. Не скупіться на тепло і турботу.

Стрілець

Сьогодні ви можете отримати дуже корисну пораду від малознайомої людини. Вона допоможе вам вирішити складну ситуацію, яка давно потребувала вирішення. Приділіть увагу кожному слову, щоб знайти розв’язок проблеми.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня.

217

Читайте нас у Facebook