Дива не сталось: на Львівщині поховали 32-річного бійця, за життя якого три місяці боролись лікарі

Самбір Львської області попрощався із з мужнім захисником, солдатом Романом Клінкевичем. Він віддав найцінніше — своє життя — заради нашого миру та свободи.

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У нього залишилися кохана дружина, двоє синів та рідна мама. У вересні йому мало виповнитись 33 роки, повідомляє міська рада.

«Роман здобував освіту в кулінарному училищі. У 2012 році доля звела його з коханою дружиною Веронікою, з якою вони створили міцну родину. У пари народилися двоє синів — Артур та Маркіян. Роман як справжній батько дбав про свою сім'ю», — йдеться у повідомленні.

Втім, у розпал війни, в травні 2023 року, Роман Клінкевич став на захист своєї родини та рідної землі. Він служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, де був не лише побратимом, а й джерелом натхнення.

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За словами побратимів, воїн Роман був з надзвичайною харизмою, яка заряджала всіх позитивом. Він був завжди готовий прийти на допомогу.

На початку березня 2025 року Роман отримав важке поранення у місті Часів Яр. Майже три місяці лікарі відчайдушно боролися за його життя. Поруч була його любляча дружина Вероніка та тітка Неля. Вони робили все можливе для його одужання. Все йшло до одужання, але 27 травня життя Романа несподівано обірвалося…

Героя поховали на меморіалі Героям України у Самборі зі всіма почестями.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині поліг офіцер-прикордонник з Буковини Василь Сімушин.

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