Внаслідок атаки дронів на Київщині пошкоджено приватні будинки, а на Одещині зруйновано базу відпочинку (фото)

Під час масованої ворожої атаки ворога з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі й триває досі, фіксуються руйнування на Київщині та Одещині.

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«Вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», — повідомив керівник ОВА Микола Калашник та додав, що Силам безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів.

В обласні, на щастя, постраждалих серед населення немає. Також не допущено влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Але є пошкодження житлових будинків.

Так, в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків — вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Повітряна тривога в області триває.

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А керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про атаку противника на Білгород-Дністровський район.

Росіяни вдарили "Шахедами" по Білгород-Дністровському району. Фото ОВА

Внаслідок удару дронами-камікадзе пошкоджено приватні домоволодіння та корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

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На Одещині дрони-камікадзе пошкодили базу відпочинку. Фото ОВА

«На щастя, постраждалих людей немає. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що днями під час атаки Одещини в Ізмаїлі було зруйноване відділення «Нової пошти».

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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