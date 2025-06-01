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Внаслідок атаки дронів на Київщині пошкоджено приватні будинки, а на Одещині зруйновано базу відпочинку (фото)
Під час масованої ворожої атаки ворога з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі й триває досі, фіксуються руйнування на Київщині та Одещині.
«Вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», — повідомив керівник ОВА Микола Калашник та додав, що Силам безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів.
В обласні, на щастя, постраждалих серед населення немає. Також не допущено влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Але є пошкодження житлових будинків.
Так, в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків — вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Повітряна тривога в області триває.
А керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про атаку противника на Білгород-Дністровський район.
Внаслідок удару дронами-камікадзе пошкоджено приватні домоволодіння та корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
«На щастя, постраждалих людей немає. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — додав Олег Кіпер.
Нагадаємо, що днями під час атаки Одещини в Ізмаїлі було зруйноване відділення «Нової пошти».
Фото зі сторінки Олега Кіпера79
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