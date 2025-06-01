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«Кривавий спектакль для Трампа»: Вадим Денисенко — про аварії поїздів у росії та «український слід»
«Підрив мостів і пасажирських поїздів на росії. Моя версія — це виключно робота ФСБ перед переговорами, — пише Вадим Денисенко. — Це таке собі повторення каширського шосе (підрив житлових будинків восени 1999 року, який вчинили спецслужби, звинувативши чеченців. — Авт.), тільки в трохи іншому контексті.
1. росія рік пробувала натягнути сову на глобус і там, де могла, тулила наратив «Україна — країна терорист» (це один з двох головних російських наративів 2024−25 рр.).
2. напередодні переговорів в Стамбулі, де росія викотить неприйнятні умови, потрібно зробити контргру, коли всі будуть говорити не про неприйнятність вимог, а про неможливість вести переговори з «країною-терористом», яка без будь-якої воєнної цілі нищить цивільні поїзди.
3. це кривавий спектакль виключно для одного глядача: для Трампа. Підрив поїздів в стилі партизанської війни часів Другої світової — це аргумент поки не вводити жорсткіші санкції вже зараз. Нагадаю: головна тактична ціль путіна — не допустити можливості таких санкцій до літніх канікул у Вашингтоні.
4. чомусь ніхто досі не поставив логічне запитання: якщо українці заклали радіокеровану бомбу під опору мосту, невже вони, які підривали Кримський міст, які робили унікальні спецоперації, не могли прорахувати всі наслідки від підриву пасажирського потяга?
5. зараз розпочалася інформаційна війна «вірю — не вірю». І головне поле битви Європа та США. Для нас це надважлива битва. Від неї залежить прискорення чи гальмування санкцій".
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