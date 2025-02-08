Діабет, тиск або підвищений холестерин: ця рослина точно покращить ваш стан

Багато людей знають про користь оливкової олії для здоров’я, вона є складовою найвідоміших середземноморської та атлантичної дієт. Але більшість з них не чули про вплив оливкового листя, пише видання Express.

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Еванджелін Манціоріс, директорка відділу харчування та харчових наук Університету Південної Австралії, зазначає, що листя містить високий рівень антиоксиданту під назвою олеуропеїн. Оливки та оливкова олія містять ту саму сполуку, але в меншій кількості. За її словами оливкове листя також містить інші антиоксиданти, такі як гідрокситирозол, лютеолін, апігенін і вербаскозид.

«Антиоксиданти діють, зменшуючи окислювальний стрес в організмі. Окислювальний стрес спричиняє пошкодження нашої ДНК, клітинних мембран і тканин, що може призвести до хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця, — сказала Еванджелін Манціоріс. — Дані 12 експериментальних досліджень, в яких взяли участь загалом 819 пацієнтів, свідчать, що екстракт оливкового листя покращив фактори ризику серцево-судинних захворювань. Це включало здоровіші ліпіди (в тому числі холестерин) крові та зниження артеріального тиску. Ефект був більшим для людей, які вже мали високий кров'яний тиск».

Але ці дослідження показують суперечливі результати, йдеться у статті. Ймовірно, це пов’язано з відмінностями в тому, в якій дозі та як довго люди приймали екстракт оливкового листя. Тобто потрібні додаткові дослідження, щоб прояснити вплив оливкового листя на здоров’я.

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«Оливкове листя можна заварювати як чай ​​або додавати в салати. Інші повідомляють, що подрібнюють оливкове листя в смузі. Однак листя гіркі через антиоксиданти, через що їх важко їсти, та й чай несмачний. Екстракт листя оливи також додають у хліб та іншу випічку. Дослідники виявили, що це покращує рівень антиоксидантів у цих продуктах, і люди кажуть, що їжа стала кращою на смак», — додала Еванджелін Манціоріс.

За словами науковиці, якщо у людини високий кров’яний тиск, діабет або підвищений рівень ліпідів у крові, то певна користь від прийому екстракту оливкового листя буде.

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«Але важливо, щоб ви спочатку обговорили це зі своїм лікарем і не змінювали жодних ліків і не починали приймати екстракт оливкового листя до цього, — зазначає Еванджелін. - Багаті на антиоксиданти всі різноколірні рослинні продукти, тому їх важливо вживати. Оливкове листя та його екстракт не стануть панацеєю для вашого здоров’я, якщо ви не дотримуєтеся правил харчування та інших порад щодо здоров’я».

Водночас і дієтологи попереджають, що й від корисної оливкової олії можна погладшати, якщо вживати її надмірно.

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