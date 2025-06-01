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Трамп заявив, що йому «не шкода» онкохворого Байдена
Президент США Дональд Трамп заявив, що не варто «жаліти» колишнього президента Джо Байдена, який на початку травня оголосив про діагноз рак. Він розкритикував його як «злобного» та назвав «дещо підлим», додавши: «Якщо ви співчуваєте йому, не співчувайте, бо він підлий». Трамп не пояснив, чому він назвав Байдена так, повідомляє Forbes.
82-річний Джо Байден близько трьох тижнів тому повідомив, що у нього рак простати 4-ї стадії. А днями сказав журналістам, що його прогноз «хороший» і «очікується, що ми зможемо перемогти цю хворобу».
«Байден протягом усього свого життя був досить поміркованою людиною, — сказав Трамп. - Не розумною людиною, а дещо підступною, я б сказав. Якщо ви його жалієте, не жалійте так сильно, бо він підступний. Те, що він зробив зі своїм політичним опонентом і всіма людьми, яким він заподіяв шкоду — він заподіяв шкоду багатьом людям, Байден, тому мені дійсно не шкода його».
Минулого тижня Дональд Трамп сказав, що, хоча він «дуже засмучений» діагнозом Байдена, він «здивований», що «громадськість не була повідомлена про це давно».
Кріс Мегер, прессекретар Байдена, заперечив твердження про те, що колишній президент приховав свій діагноз, і зазначив, що останнє відоме обстеження було проведено у 2024 році й раніше у нього не діагностували рак простати.
Майже відразу експерти поставили питання, як довго Байден знав про свій рак. Езекіїл Емануель, онколог з Університету Пенсильванії, який консультував адміністрацію Байдена під час пандемії, стверджував, що Байден, ймовірно, «розумів це протягом багатьох років» і, можливо, «мав рак під час президентства».
Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що хоче повернутися в політику, щоб допомогти Демократичній партії відновити втрачені позиції.1
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