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Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати
У колишнього президента США Джозефа Байдена, який декілька місяців тому планував повернутись у велику політику, діагностували агресивну форму раку простати. Хвороба поширилася на його кістки. Як повідомляє видання New York Tiemes, про це йдеться в заяві офісу Байдена.
Відомо, що діагноз був поставлений після того, як екс-президент повідомив про симптоми при сечовипусканні, після чого лікарі виявили «невеликий вузол» на його простаті.
«Рак Байдена «характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки, — йдеться в заяві. — Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак є гормоночутливим, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями».
82-річний Джо Байден залишив посаду президента США в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії. Протягом усього свого президентства він часто стикався з питаннями про свій вік і стан здоров'я. Це зрештою змусило його відмовитися від переобрання на другий термін.
Масла у вогонь підлило оприлюднення цими вихідними аудіозапису інтерв'ю Байдена 2023 року з Робертом К. Хуром, спеціальним радником, який розслідував його поводження з секретними документами. Axios опублікував повний п'ятигодинний запис до того, як адміністрація Трампа планувала оприлюднити його цього тижня, і на ньому чути млявий голос пана Байдена та його труднощі зі згадуванням дат і деталей.
У лютому 2024 року, коли Джо Байден ще був президентом, його давній лікар визнав його «придатним до служби» після того, як він пройшов плановий медогляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп під час медогляду склав когнітивний тест.182
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