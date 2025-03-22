Колишній президент США Джо Байден повідомив деяким лідерам Демократичної партії, що він буде збирати кошти і робити все необхідне для відновлення втрачених позицій демократів. Причина в тому, що після інавгурації Трампа нова адміністрація згортає програми, які партія допомогла розробити.

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Минулого місяця Байден провів приватну зустріч з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував допомогу, оскільки її популярність падає, пише NBC News.

Однак починання Байдена, схоже, провалилося. Багато партійних активістів і донорів стверджують, що експрезидент пов'язаний з поразкою на виборах 2024 року та у свої 82 роки є радше символом минулого партії, ніж її майбутнього, йдеться у статті.

Нове опитування NBC News показує, що популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня. Лише 27% зареєстрованих виборців заявили, що позитивно ставляться до партії. Це найнижчий показник в опитуваннях телеканалу, починаючи з 1990 року.

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Водночас Джейн Кліб, віцеголова Демпартії, сказала в інтерв'ю: «Якби ви зателефонували голові будь-якої партії штату і запитали, чи хочуть вони, щоб Джо Байден був головним доповідачем на їхній щорічній вечері, відповідь була б „так“. Його любить партія і люблять виборці».

Інші ж стверджують, що нагадування виборцям про невдалу кампанію 2024 року — не найкраща стратегія для партії, яка намагається сформувати свою ідею і шукає нових, молодих лідерів. Опитування CNN запитувало демократів і незалежних демократів про те, хто з лідерів найкраще відображає основні цінності партії. Лише 1% обрав Байдена.

Щобільше, багато демократів ображені рішенням Байдена балотуватися знову і вийти з перегонів лише за кілька місяців до виборів, залишивши віцепрезидентці Камалі Гарріс мало часу на організацію власної кампанії.

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Тим не менш Байден не відчуває жодних докорів сумління, повідомила людина, знайома з його приватними розмовами. Він вважає, що перемога Трампа свідчить про те, що партія не зробила краще, підштовхнувши його вийти з перегонів, сказало джерело.

Загалом, з моменту інавгурації 20 січня Трамп у тій чи іншій формі згадував свого попередника понад 400 разів. У більшості випадків — понад 325 — Трамп згадував лише Байдена. Приблизно у 75 випадках Трамп згадував членів сім'ї Байдена або адміністрацію Байдена. Контекст, в якому Трамп згадує свого попередника, часто стосується імміграції, інфляції, виборів або зовнішніх воєн, а також питань, пов'язаних з Міністерством юстиції.

У тісному колі Байдена радники дійшли висновку, що йому не варто публічно відповідати на кожну образу чи звинувачення, які кидає Дональд Трамп. Це персоналізувало б проблему, перетворивши її на змагання між Трампом і Байденом, замість того, щоб зосередитися на тому, говорить Трамп правду чи ні.

Тим часом у США заявили про «непрямі переговори» між Україною та рф в Ер-Ріяді. Також експерти пояснили цікавість Трампа до Запорізької АЕС.

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