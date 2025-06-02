- 12:59 Зірвалась із 15-метрової висоти: трагічно загинула племінниця засновника цирку «Кобзов» Вероніка Кобзова
- 12:54 Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
- 12:44 Легендарний чемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу (фото, відео
- 12:20 Чому ціни на молоду українську картоплю вдвічі вищі, аніж на завезену з Єгипту: роз’яснення фахівця
- 11:56 Навіщо принц Вільям звів Кейт Міддлтон одразу з чотирма колишніми дівчатами
- 11:28 Тертий пиріг з вишнями від Євгена Клопотенка: справжній «хіт» початку літа
- 10:57 Що робити, коли кабачки жовтіють та не ростуть: перевірені поради
- 10:21 Операція «Павутина»: чи знав Білий дім про удари СБУ по аеродромах рф
- 09:57 Пенсії у червні: хто зможе отримати надбавки
- 09:35 Футболіст «Динамо» не зіграє за збірну України на турнірі в Канаді через «дитячу» хворобу
- 09:19 Вибори в Польщі: новим президентом країни стане Кароль Навроцький
- 08:53 Ворог атакував низку областей України: на Херсонщині загинули три людини, в Харкові є постраждалі
Футболіст «Динамо» не зіграє за збірну України на турнірі в Канаді через «дитячу» хворобу
Збірна України з футболу, яка 7 та 10 червня зіграє на міжнародному турнірі Canadian Shield у Торонто, зазнала ще однієї кадрової втрати. Слідом за травмованим півзахисником «Полісся» Олександром Назаренком команда Сергія Реброва недорахувалася захисника «Динамо» Владислава Дубінчака, який захворів на вітрянку, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Напередодні частина нашої збірної розпочала свою довгу подорож на київському центральному вокзалі, де гравці могли зустрітися з вихованцями футбольної команди «ЛОКО» (дітьми працівників «Укрзалізниці», ВПО, воїнів ЗСУ та загиблих героїв). Під час зустрічі дітлахи отримали автографи та сфотографувалися зі своїми кумирами.
У понеділок, 2 червня, команда Сергія Реброва збереться в повному складі у Варшаві, звідки цього ж дня вилетить до Торонто.
Нагадаємо, що, окрім збірної України, на турнірі в Торонто також виступатимуть команди Канади, Нової Зеландії та Кот-д'Івуару. Кожна дружина проведе по два матчі. «Жовто-сині» 7 червня зіграють із канадцями, а 10 червня — із новозеландцями.
За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу буде серія 11-метрових ударів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй.
Фото УАФ103
Читайте нас у Facebook
Несподівані можливості та шанс змінити життя: успіх чекає п'ять знаків зодіаку на самому початку літа-2025
Терезам — «Король Жезлів» та лідерство, Стрільцям — «Туз Пентаклей» та цікава пропозиція: Таро-прогноз на 2 червня
Кози отримають відповіді на важливі питання, а Півням потрібно бути насторожі: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 червня