Футболіст «Динамо» не зіграє за збірну України на турнірі в Канаді через «дитячу» хворобу

Збірна України з футболу, яка 7 та 10 червня зіграє на міжнародному турнірі Canadian Shield у Торонто, зазнала ще однієї кадрової втрати. Слідом за травмованим півзахисником «Полісся» Олександром Назаренком команда Сергія Реброва недорахувалася захисника «Динамо» Владислава Дубінчака, який захворів на вітрянку, повідомляє офіційний сайт УАФ.



Напередодні частина нашої збірної розпочала свою довгу подорож на київському центральному вокзалі, де гравці могли зустрітися з вихованцями футбольної команди «ЛОКО» (дітьми працівників «Укрзалізниці», ВПО, воїнів ЗСУ та загиблих героїв). Під час зустрічі дітлахи отримали автографи та сфотографувалися зі своїми кумирами.

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У понеділок, 2 червня, команда Сергія Реброва збереться в повному складі у Варшаві, звідки цього ж дня вилетить до Торонто.

Нагадаємо, що, окрім збірної України, на турнірі в Торонто також виступатимуть команди Канади, Нової Зеландії та Кот-д'Івуару. Кожна дружина проведе по два матчі. «Жовто-сині» 7 червня зіграють із канадцями, а 10 червня — із новозеландцями.

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За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу буде серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй.

Фото УАФ

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