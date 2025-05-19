Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді

Тренерський штаб збірної України з футболу, яка не зуміла пробитися в елітний дивізіон Ліги націй, оприлюднив склад команди для підготовки та участі в червневому міжнародному турнірі Canadian Shield у Торонто (7 червня «жовто-сині» зіграють з господарями — канадцями, а 10-го — з Новою Зеландією), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На жаль, «жовто-синім» у Канаді не допоможуть травмований форвард «Роми» Артем Довбик, а також захисник «Евертона» Віталій Міколенко та новоспечений чемпіон України у складі «Динамо» півзахисник Андрій Ярмоленко. У той же час вперше до табору збірної викликані гравці оборони Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорний півзахисник Микола Михайленко.

Повністю склад збірної України виглядає так:

воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»);

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захисники — Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар»), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США);

півзахисники — Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (всі — «Динамо»), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина);

нападник — Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція).

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До резервного списку національної команди увійшли: воротар Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), захисники Олександр Сваток («Остін», США) та Юхим Конопля («Шахтар»), а також півзахисник Дмитро Криськів («Шахтар»).

Нагадаємо, що, окрім збірних України, Канади та Нової Зеландії, у турнірі в Торонто також зіграє команда Кот-д'Івуару.

За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із лідерів збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-пробу.

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Фото УАФ

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