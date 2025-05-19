- 22:28 Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно
- 22:01 Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно
- 21:31 Різ Візерспун відмовляється допомогти колишньому чоловіку: драма у родині триває
- 21:02 Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю
- 20:35 Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини
- 20:08 Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей
- 19:56 Близнюкам — «Королева Кубків», Дівам — «Сонце», а Скорпіонам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 20 травня
- 19:50 Минулого не змінити: Віра Брежнєва висловилася про шлюб та розлучення з Костянтином Меладзе
- 19:42 Виплачувати одразу щонайменше 50 тисяч гривень: Мінсоцполітики просуває законопроєкт про підтримку народжуваності
- 19:39 Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді
- 19:38 Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
- 19:19 Скандал навколо голосування українського журі на Євробаченні-2025: мережа обурена оцінками
Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді
Тренерський штаб збірної України з футболу, яка не зуміла пробитися в елітний дивізіон Ліги націй, оприлюднив склад команди для підготовки та участі в червневому міжнародному турнірі Canadian Shield у Торонто (7 червня «жовто-сині» зіграють з господарями — канадцями, а 10-го — з Новою Зеландією), повідомляє офіційний сайт УАФ.
На жаль, «жовто-синім» у Канаді не допоможуть травмований форвард «Роми» Артем Довбик, а також захисник «Евертона» Віталій Міколенко та новоспечений чемпіон України у складі «Динамо» півзахисник Андрій Ярмоленко. У той же час вперше до табору збірної викликані гравці оборони Владислав Дубінчак та Олександр Мартинюк, а також опорний півзахисник Микола Михайленко.
Повністю склад збірної України виглядає так:
воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»);
захисники — Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар»), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США);
півзахисники — Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (всі — «Динамо»), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина);
нападник — Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція).
До резервного списку національної команди увійшли: воротар Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), захисники Олександр Сваток («Остін», США) та Юхим Конопля («Шахтар»), а також півзахисник Дмитро Криськів («Шахтар»).
Нагадаємо, що, окрім збірних України, Канади та Нової Зеландії, у турнірі в Торонто також зіграє команда Кот-д'Івуару.
За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із лідерів збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-пробу.
Фото УАФ68
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті
Мораторію на холодну воду не існує: чому українцям доведеться платити за одну з комунальних послуг більше
Пекельні болі і взуття різного розміру: стало відомо, як Аллі Пугачовій вдається перемагати «хворобу королів»