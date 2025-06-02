Треба змиритися: як «коаліція охочих» готується до припинення допомоги Україні від США

Британські та французькі чиновники, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність «змиритися» з тим, що Дональд Трамп відмовиться допомагати. Чиновники домовилися перенести акцент з розгортання європейських військ для підтримки будь-якого перемир'я на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без американської допомоги. Зараз існує реальна стурбованість, що президент США виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника, не зумівши посадити путіна за стіл переговорів.

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«Будьмо реалістами та визнаємо, що США ніколи не приєднаються, — сказав західний чиновник газеті The Telegraph, описуючи настрій на зустрічі в Гаазі. — В основному йшлося про те, як підтримати необхідну допомогу Україні, якщо припустити, що США продовжуватимуть надавати лише деякі конкретні ресурси, такі як розвіддані. Ми також домовилися про необхідність посилити економічний тиск на росію».

Зустріч у столиці Нідерландів, в якій взяли участь політичні керівники міністерств закордонних справ, ознаменувала різку зміну ролей у «коаліції охочих». Остання створена Кіром Стармером та Емманюелем Макроном для підтримки можливого перемир'я.

Вони просували пропозицію про «коаліцію охочих», за якою європейські союзники використовували б своїх солдатів для сприяння виконанню будь-якої мирної угоди. Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише декілька з них публічно запропонували надіслати війська в Україну.

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Головним питанням було те, чи готовий Вашингтон надати те, що британські політики називають «гарантією безпеки» або «підтримкою» для цих сил. Європейські країни також домовилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі. Його участь раніше була під сумнівом після того, як Трамп висловив відкриту опозицію до вступу України до західного військового альянсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Конгрес США дає Трампу значні важелі впливу на путіна.

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