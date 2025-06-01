Замість того, щоб вести переговори про мир з президентом Дональдом Трампом, путін посилює свої атаки проти невинних українських цивільних осіб. Очевидно, що путін не хоче миру, його потрібно змусити припинити війну. Для цього Трампу потрібні більші важелі впливу. Конгрес може надати їх йому, ухваливши Закон про санкції проти росії, двопартійну ініціативу, очолювану сенаторами Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни) і Томом Коттоном (республіканець від Арканзасу).

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Законопроєкт, який має аж 82 співавторів у Сенаті, передбачатиме введення «руйнівних» санкцій проти росії. Наразі рф страждає від двозначної інфляції, стрімкого зростання процентних ставок та катастрофічної нестачі робочої сили. Єдине, що утримує економіку країни від краху, — це доходи від експорту нафти та газу.

Цей закон перекриє найважливіше джерело готівки для кремля, заборонивши енергетичні операції з російськими банками, на які накладено санкції, та наклавши 500-відсотковий вторинний тариф на будь-яку країну, яка купує уран, нафту, природний газ, нафтопродукти або нафтохімічні продукти російського походження. Це дасть Трампу можливість ефективно витіснити російські енергоносії зі світового ринку, що зруйнує російську економіку і позбавить путіна коштів для продовження агресії проти України, пише Washington Post.

Підписання законопроєкту не означатиме, що Трамп повинен негайно ввести санкції. Вони набирають чинності лише після того, як президент офіційно визнає, що путін вчиняє дії, які підлягають санкціям, як описано в законопроєкті. Наприклад, «відмова від переговорів про мирну угоду з Україною».

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Навіть у випадку, якщо Трамп не готовий прийняти таке рішення, є інший варіант: він не зобов'язаний підписувати законопроєкт одразу після його схвалення Конгресом. Після того, як документ надсилається президенту, він має 10 днів, щоб підписати його або накласти вето. Але ніщо не зобов'язує Конгрес надсилати президенту законопроєкт, який він ухвалив.

Ухвалення законопроєкту зробить вибір путіна очевидним: погодитися на мир або зазнати найруйнівніших санкцій, які коли-небудь накладалися Сполученими Штатами, — санкцій, які призведуть до падіння його і без того слабкої економіки. Це також створить стимул для Китаю, Індії та інших країн, які підпадатимуть під вторинні тарифи, тиснути на путіна, щоб він погодився на мир.

Дійсно, Конгрес міг би надати Трампу ще більший вплив, додавши до законодавства про санкції положення, яке дозволило б продаж американських озброєнь Україні за допомогою прямих позик у рамках програми фінансування іноземних збройних сил, подібних до тих, які США надають союзникам і партнерам по всьому світу. Такі позики нічого не коштуватимуть платникам податків. Конгрес також міг би створити орган, який дозволив би Україні використовувати заморожені російські активи для купівлі американської зброї.

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Поєднання санкцій і зброї — це саме те, що Трамп обіцяв зробити, якщо путін не погодиться на мир.

Нагадаємо, днями американський президент вчергове висловив розчарування діями путіна, але санкції так і не запровадив.

Тим часом кремль висунув жорсткі умови для підписання мирної угоди з Україною.

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