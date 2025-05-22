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У США не відмовилися від ролі посередника в Україні: що про це відомо

13:32 22 травня 2025
президент Фінляндії Олександр Стубб

Олександр Стубб переконаний, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні воєнних дій росії проти України.

«Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь, — заявив Стубб. - Ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир».

Президент Фінляндії зазначив, що переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані.

Нагадаємо, що напередодні Александр Стубб після тривалої розмови зі своїм американським колегою стверджував, що у Трампа уривається терпець стосовно путіна.

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