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Меган Маркл та принцеса Діана: яку образу має Гаррі на родину своєї матері

17:24 2 червня 2025
Принцеса Діана та Меган Маркл

Час не зміг стерти глибокі емоції, які принцеса Діана залишила у тих, хто її любив. Її сини разом з братами та сестрами продовжують залишатися фігурами, які привертають увагу громадськості через складність своїх стосунків. У цьому контексті деякі члени королівської родини досі стикаються з особистими та публічними викликами.

Біограф Том Бавер у своїй книзі розповідає, що Гаррі сподівався, що родина Діани побачить схожість між Меган та його матір'ю.

«У них обох були однакові проблеми», — з надією говорив принц.

Однак його тітки та інші родичі не погоджувалися та вважали, що Меган не вписується в королівську родину. Чарльз Спенсер, брат Діани, порадив Гаррі не одружуватися поспіхом. Його порада викликала гірку реакцію у принца, який передбачав труднощі з інтеграцією Меган у родину. Однак Гаррі наполягає на тому, що Меган має риси, схожі на риси його матері.

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У документальному серіалі «Гаррі та Меган» він сказав, що Діана «ймовірно, була б найкращою подругою Меган». Тітки леді Сара Маккоркодейл та леді Джейн Феллоуз, разом із Чарльзом Спенсером були присутні на ключових моментах, таких як хрестини та річниці. Вони постійно підтримували Гаррі, але не побачили подібності між Меган та леді Ді.

У десяту річницю смерті Діани, у 2007 році, принци організували концерт на її честь. Тітки та дядько брали активну участь, а леді Джейн була поруч з Вільямом і Гаррі серед присутніх. Крім того, Спенсери супроводжували братів на поминальній службі в каплиці Гвардії.

Нещодавно Сару та Джейн бачили, як вони виявляють прихильність на сімейних та офіційних заходах. Ця близькість підтверджує, що, хоча є розбіжності з Меган, стосунки з родиною Діани залишаються міцними.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як сприйняла б принцеса Діана свою невістку Меган Маркл.

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