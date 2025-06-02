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Поки Потап танцює «ОПА»: Каменських покликали на побачення
Видно, що репер Потап, після виїзду з України, втратив почуття гумору і реальності. Замість того, щоб допомагати ЗСУ, він роздає дивні інтерв'ю про свою національність й не підозрює, що його дружину Настю покликали на побачення.
Потап хотів вразити підписників й заявив, що «його куртка може спричинити трансформацію».
На щастя, ситуацію щодо NK все ще можна врятувати, адже молодий співак Ostrovskyi зробив свою «пропозицію» поки що тільки у новому випуску розважального шоу, де зіркам дають незручні, а іноді й трохи зухвалі, завдання.
Одним з таких завдань Ostrovskyi стало освідчитися у симпатії Насті Каменських та запросити її на вечерю. Але не просто так, а з умовою, що кожен платить за себе.
Тож Ostrovskyi надіслав Насті таке повідомлення: «Настю, маю зізнатись, ти мені дуже подобаєшся. Пропоную сходити разом на вечерю. Але рахунок 50 на 50».
Каменських відреагувала трохи з гумором: «Ти хто і де Віталик?»
Зазначимо, що Настя та Ostrovskyi вже перетинались раніше. Так, минулого літа вони випустили спільний трек «Гріхи», який став доволі популярним.
Сам Ostrovskyi зізнавався, що співпраця з Каменських пройшла на одному диханні, і з того часу вони підтримують зв’язок. За його словами, навіть встигли подружитись. А навіть маленької жаринки, як відомо, достатньо для того, щоб розпалилось полум'я кохання. Тому Потапу, певно, треба поспішити повертатись додому та включити мізки, які йому колись вправляли Пугачова з Вайкуле.21
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