Ефективність — щонайменше 2 млн відсотків: співвідношення ціни удару до його результатів операції «Павутина» просто вражає

Атака російських аеродромів стратегічної ядерної авіації, здійснена СБУ в перший день літа в ході операції «Павутина», не має аналогів у світовій історії. І справа не тільки в її результатах, а й у співвідношенні витрат на її проведення та результатів.

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Так, ударною силою для проведення операції послужили 117 FPV-дронів, про що заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Вартість одного FPV-дрона коливається в районі 500 доларів США, таким чином загальна ціна запущених безпілотників може становити близько 60 тисяч доларів.

Що стосується оцінки результатів удару, то розкид дуже великий, і максимальна оцінка становить 7 млрд дол. і озвучена Службою безпеки України або 34% літаків-носіїв стратегічних ракет. Таким чином співвідношення вартості дронів до збитків може становити приблизно 116 тисяч разів або 11,6 млн відсотків.

За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, за результатами удару повністю знищено 13 літаків, а з урахуванням пошкоджених, збитки завдано більш ніж 40 літакам. Щоправда, які саме типи літаків знищені — невідомо.

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Згідно з третьою версією, серед знищених літаків знаходяться 4 Ту-95МС і 4 Ту-22М3. За даними ЗМІ, вартість одного Ту-22М3 може становити близько 50 млн дол., а Ту-95МС не менше 100 млн. Таким чином їх загальна вартість може становити близько 600 млн дол.

Разом з тим, на відео, опублікованому журналістом Віталієм Глаголою, видно ураження та пожежу на щонайменше двох літаках Ту-160, що визначається за кількістю двигунів. На відео чітко видно 4 двигуни (по два праворуч і ліворуч від фюзеляжу), а така їх кількість у вкс рф має тільки один тип літака, і це саме Ту-160. Враховуючи, що вартість кожного такого борту становить 250 млн дол., до 600 млн дол. збитків можна додати ще 500 млн, і це без урахування знищення та пошкодження інших бортів.

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Таким чином, загальний збиток від операції можна оцінити як мінімум у 1,2 млрд дол., що приблизно в 20 тисяч разів менше вартості витрачених на неї 117 FPV-дронів і дає ефективність удару приблизно в 2 млн відсотків.

У відповідь на точний обстріл військового об'єкта окупанти знову завдали удару по мирних об'єктах на території України і вбили трьох осіб.

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