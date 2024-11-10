Сантехніки це спеціально приховують від нас: як прочистити засмічення в унітазі за три хвилини (відео)

Всупереч тому, що багатьом господиням відомо якнайменше 6 способів, як ефективно очистити унітаз, видалення засмічень в ньому не викликає ентузіазму у багатьох українок.

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Можливо, тому, що вони підозрюють, що сантехніки приховують від них щось насправді важливе у справі прибирання. Як не дивно, але на це натякає також і автор каналу «Смарт Фокс» («Хитрий Лис»).



«Я впевнений, що ви, як і я, стикалися із засміченням унітазу. Але насправді цю клопітку проблему можна вирішити за 1 хвилину. І розгадка її — в тому, що ви неправильно використовуєте туалетну присоску (вантуз)», — впевнений Хитрий Лис, додав, що сантехніки приховували це 30 років.

За його словами, річ у тому, що плоска потужність всмоктування вантуза досить велика. Але ця супер адсорбційна сила обмежена лише підлогою.

Разом з тим дно унітаза не є рівною поверхнею. І це призводить до недостатнього тиску води під час чищення.



Злив унітаза неможливо повністю закрити. Тому потрібно використовувати правильний метод.



По-перше, вивернути внутрішню частину туалетної присоски набік. Краще для цього купити нову туалетну присоску.

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Після таких маніпуляцій туалетна присоска набуває форму капелюха.



Щоб підвищити герметичність, нам потрібно підготувати декілька поліетиленових пакетів, наприклад, три поліетиленові пакети.



Починати потрібно з обертання першого пакета навколо присоски.



Потім закрити отвір поліетиленового пакета.



Нарешті обернути решту пакета навколо туалетної присоски. Це забезпечує максимальну герметичність і збільшує тиск води.



Тепер можна використовувати вантуз для очищення туалету.

Після цього вода починає падати, а туалет стає абсолютно чистим.



Далі насипати в унітаз жменю харчової соди. Розподілити її в унітазі якомога рівномірніше. Можна починати чистити всі застарілі плями з унітаза.

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Після цього унітаз знов буде як новий.

Нагадаємо, своїми лайфаками чищення унітаза раніше поділилася Олена Матвєєва. А про найкращий трюк з очищенням унітаза, розповіла одна арабська бабуся.

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